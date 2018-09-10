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10 сентября 2018
Люди
Татьяна Баталова прокомментировала свой уход из ОМЦ
В понедельник на планерке в администрации города было объявлено об уходе Татьяны БАТАЛОВОЙ с поста руководителя Обнинского молодежного центра.
Как прокомментировала порталу Obninsk.Name сама Баталова, для ухода с поста руководителя у нее были личные причины.
- У каждого человека есть свои мотивы, когда он принимает решения, о том, куда двигаться дальше, - объяснила Татьяна Валентиновна. - Конечно же, я не остаюсь без работы, развиваться нужно и организации, и мне.
Информацию о новой должности Баталова пока хранит в секрете.
- Думаю, в ближайшее время всё будет понятно, - резюмировала она.
Напомним, на данный момент в администрации объявлен конкурc на должность нового директора ОМЦ.
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