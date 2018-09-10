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10 сентября 2018
ЖКХ
В Обнинске не собираются «кошмарить» горожан
Несмотря на небывало теплую осень, понимание, что холода не за горами, есть как у коммунальных служб, так и у обычных горожан.
Как рассказал на еженедельной планерке в администрации Обнинска «главный коммунальщик города» Вячеслав ЛЕЖНИН, в Обнинске все готово к новому отопительному сезону. Еще в начале лета, после опрессовки на сетях было выявлено 146 порывов. На сегодняшний день работы ведутся лишь по шести адресам. По словам Вячеслава Вячеславовича, в этом году было заменено порядка шести километров труб. Котельные МП «Теплоснабжение», Физико-энергетического института и ОНПП «Технология» полностью готовы к пуску тепла, остальные ресурсоснабжающие организации тоже демонстрируют высокие показатели. Сети и жилфонд также показывают практически стопроцентную готовность.
- Пока осень благополучная, теплая, тем не менее, мы в прошлом году не дожидались, когда температура упадет до +8 градусов Цельсия и продержится несколько дней на этой отметке, – подчеркнул сити-менеджер первого наукограда Владислав ШАПША. - Я думаю, что эту традицию мы и в этом году продолжим и не станем ждать, когда помещения остынут, а люди начнут болеть.
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