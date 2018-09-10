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10 сентября 2018
ЖКХ
В Обнинске завершается капремонт МКД
В Обнинске работы по капитальному ремонту многоквартирных домов находятся в стадии завершения.
Как рассказала корреспонденту нашего портала начальник отдела по реализации жилищной политики городской администрации Юлия БАРГАЕВА, на текущий момент можно говорить об окончании замены кровли и приведении в надлежащий вид фасадов МКД. Пока еще продолжается ремонт инженерных коммуникаций и замена лифтового оборудования. В городской администрации обещают, что вся эта деятельность завершится до конца октября.
Напомним, в этом году в программу капремонта вошло 56 домов, а в следующем войдут 47. Но, возможно, эта цифра увеличится. Данное решение не окончательное.
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