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Выборы мэра Москвы в Боровском районе прошли на высоком уровне

10 сентября 2018
Политика


Выборы мэра Москвы в Боровском районе прошли на высоком уровне

Выборы нового градоначальника столицы состоялись в минувшее воскресенье.

Москвичи снова выразили свое доверие Сергею СОБЯНИНУ, одержавшему достаточно уверенную победу.

Голосование проходило и в Боровском районе, где для избирателей работали два участка – в Боровске и Ворсине, а общая явка составила порядка 76 процентов. В пользу Сергея Семеновича свои голоса отдали порядка 81% голосовавших.

Сотрудники полиции и МЧС, обеспечивавшие безопасность мероприятия сообщили, что никаких происшествий в этот день зарегистрировано не было, а глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ поблагодарил всех участвовавших в его организации.

- Для нас это во многом был новый опыт, а потому то, что все прошло на таком высоком уровне - это очень хороший результат. Хочу выразить благодарность всем, кто приложил к этому руку и отмечу, что из шести тысяч проголосовавших в регионе практически треть приходится именно на наш район, - отметил Николай Александрович
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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