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10 сентября 2018
Дети
Обнинским школьникам стоит привыкать к печенью
Первый учебный день этого года в обнинских школах ознаменовался маленькой неприятностью.
Как писал еженедельник «ВЫ и МЫ», третьего сентября на завтрак детям вместо привычной горячей еды дали печенье и сок. Комментируя ситуацию, начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА пояснила, что такая мера вполне допустима и согласована с эпидемиологами. То же Татьяна Валерьевна еще раз подчеркнула сегодня на еженедельной планерке у главы администрации:
- Это нормальная практика в начале рабочей недели после каникул, и это согласовано с СЭС и допустимо по контракту, всегда завтрак в первый день после каникул - сухой паек.
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