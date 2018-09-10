Обнинским школьникам стоит привыкать к печенью

Первый учебный день этого года в обнинских школах ознаменовался маленькой неприятностью.

Как писал еженедельник «ВЫ и МЫ», третьего сентября на завтрак детям вместо привычной горячей еды дали печенье и сок . Комментируя ситуацию, начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА пояснила, что такая мера вполне допустима и согласована с эпидемиологами. То же Татьяна Валерьевна еще раз подчеркнула сегодня на еженедельной планерке у главы администрации:

- Это нормальная практика в начале рабочей недели после каникул, и это согласовано с СЭС и допустимо по контракту, всегда завтрак в первый день после каникул - сухой паек.





Глава обнинской администрации Владислав Шапша призвал подчиненных не допускать волнения населения и лично посмотреть, чем кормят детей. Очередную проверку организации питания в школах, по словам Волнистовой, проведут уже в октябре этого года.