Балабановские депутаты вновь отказали почте в подарке

Руководство калужского филиала ФГУП «Почта России» обратилось в администрацию города Балабанова с просьбой безвозмездно передать в собственность госучреждения занимаемое его отделением помещение.В данном случае речь идет о муниципальной собственности, которая располагается в здании жилого дома и является вспомогательным филиалом основного отделения почты, базирующейся в центре города.Свою просьбу руководство «Почты России» обосновало целями «правомерного использования объекта недвижимости» и «возможностью вложения денежных средств в ремонт/реконструкцию».К слову, помещение, занимаемое почтой, действительно нуждается в ремонте. Однако, по мнению депутатов, арендатор и сейчас может осуществить желаемый ремонт на занимаемой долгие годы территории. Тем более, по закону он обязан обеспечить сохранность арендуемых площадей.В результате балабановские парламентарии проголосовали единогласно. Стоит отметить, что за срок полномочий действующей Думы это уже третье аналогичное обращение от «Почты России».



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