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10 сентября 2018
Экономика
Балабановские депутаты вновь отказали почте в подарке
В данном случае речь идет о муниципальной собственности, которая располагается в здании жилого дома и является вспомогательным филиалом основного отделения почты, базирующейся в центре города.
Свою просьбу руководство «Почты России» обосновало целями «правомерного использования объекта недвижимости» и «возможностью вложения денежных средств в ремонт/реконструкцию».
К слову, помещение, занимаемое почтой, действительно нуждается в ремонте. Однако, по мнению депутатов, арендатор и сейчас может осуществить желаемый ремонт на занимаемой долгие годы территории. Тем более, по закону он обязан обеспечить сохранность арендуемых площадей.
В результате балабановские парламентарии проголосовали единогласно. Стоит отметить, что за срок полномочий действующей Думы это уже третье аналогичное обращение от «Почты России».
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