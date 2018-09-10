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10 сентября 2018
Экономика
Сегодня ночью в Обнинске отключат радио и телевидение
Рано утром 11 сентября, с 2:00 до 4:59, в Обнинске будут отключены передающие средства, транслирующие телевизионные и радиопрограммы.
Паниковать жителям не стоит – отключения связаны с тем, что филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» будет проводить работы на электросиловом оборудовании РТПС-Обнинск.
В 5 утра все заработает снова.
Не будут работать:
- Пакет программ 1-го мультиплекса (52 ТВК);
- Пакет программ 2-го мультиплекса (43 ТВК);
- ТК «Россия 1» (35 ТВК);
- ТК «Первый канал» (22 ТВК);
- ТК «НТВ» (29 ТВК);
- ТК «ТВ-Центр» (58 ТВК);
- ТК «Петербург 5 Канал» (27 ТВК);
- РВ «Радио России» (106,4 МГц);
- ТК «Ника ТВ» (25 ТВК);
- ТК «Ren-TV» (40 ТВК);
- ТК «ТНТ» (53 ТВК);
- РВ «Юмор FM» (96,6 МГц);
- РВ «Русское радио» (99,5 МГц);
- РВ «Ретро FM» (107,7 МГц);
- РВ «Дорожное радио» (98,5 МГц);
- РВ «Европа Плюс» (105,9 МГц);
- РВ «Ника FM» (104,5 МГц);
- РВ «Эхо Москвы» (105,4 МГц);
- РВ «Милицейская Волна» (104,9 МГц);
- РВ «Радио-Дача» (95,8 МГц);
- РВ «Пионер FM» (95,0 МГц);
- РВ «Радио Шансон» (99,0 МГц);
- РВ «love Radio» (106,8 МГц);
- РВ «Авто-Радио» (103,4 МГц);
- РВ «Радио Динамит» (97,0 МГц);
- РВ «Радио 7» (95,4 МГц);
- РВ «Хит FM» (94,6 МГц);
- РВ «Новое радио» (93,4МГц).
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