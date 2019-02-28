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28 февраля 2019
Строительство
Дольщики UP-квартала «Олимп» вынуждены за свой счет делать ремонт из-за некачественной отделки
На момент строительства дома они и представить себе не могли, что покупка жилья обернется таким мучением.
Сдать квартиры с отделкой застройщик обещал до 31 декабря. Понятное дело, молодые люди были бы рады отпраздновать новоселье и для этого скорее осуществить приёмку, только вот то, что им предложили одобрить, не вписывалось ни в какие рамки.
При первом взгляде супруги подумали, что это черновой вариант, и строители будут еще доделывать, но нет – это был окончательный «шедевр». Несмотря на то, что в квартире еще даже никто не жил, углы дверей уже были ободраны, косяки заляпаны, выключатели отходили от стены, и в целом работы по прокладке коммуникаций и укладке кафеля проведены небрежно.
Разумеется, такую работу пара не приняла и попросила устранить недочеты. Строители, судя по всему, не торопились: полтора месяца они исправляли свою же работу, но до совершенства не доводили. В итоге, Дарье пришлись лично звонить генеральному директору и объяснять, что если компания не переделает свою работу качественно, она будет вынуждена жаловаться в федеральные СМИ.
После волшебного пинка строители стали работать живее и на днях презентовали квартиру.
- Мы ее приняли с горем пополам, - вздыхает Дарья. – Просто потому что уже не был ни сил, ни нервов разбираться с застройщиком. Косяки всё еще остались, придется переделывать самим и за свой счет…
К слову, семья Дарьи и Алексея не единственная, кто был недоволен качеством отделочных работ. Дольщики этого дома ранее массово писали претензии к застройщику по поводу недоработок и даже наняли юриста.
Впрочем, сам генеральный директор компании ООО «Калуга-Лидер» в Обнинске Ренат ЮСИПОВ счел претензии жителей надуманными и преувеличенными.
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