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Началось рассмотрение дела риэлтора-мошенницы в суде

28 февраля 2019
Резонанс


Началось рассмотрение дела риэлтора-мошенницы в суде

Мы неоднократно писали о женщине-риэлторе, которая «обула» многих обнинцев и была даже неоднократно привлечена к административной ответственности, но все равно умудрялась вести свои темные дела, даже находясь под следствием.

Горожане знавали ее под многими именами: Арины ФРОЛОВОЙ, Ирины ДАГЕСТАНСКОЙ, Ирины ЕФИМЕНКО. Сумма ущерба составляла от 50 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на данный момент обнинский суд рассматривает десять эпизодов.

Пострадавшие прибегали к всевозможным способам «усмирить» риэлтора – обращались в полицию и СМИ, расклеивали листовки с ее портретом на остановках – ничего не помогало.

И вот, наконец-то женщина предстала перед судом. Мы будем следить за развитием событий.

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Автор новости: Любовь Медушевская

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