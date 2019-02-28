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28 февраля 2019
Резонанс
Началось рассмотрение дела риэлтора-мошенницы в суде
Горожане знавали ее под многими именами: Арины ФРОЛОВОЙ, Ирины ДАГЕСТАНСКОЙ, Ирины ЕФИМЕНКО. Сумма ущерба составляла от 50 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на данный момент обнинский суд рассматривает десять эпизодов.
Пострадавшие прибегали к всевозможным способам «усмирить» риэлтора – обращались в полицию и СМИ, расклеивали листовки с ее портретом на остановках – ничего не помогало.
И вот, наконец-то женщина предстала перед судом. Мы будем следить за развитием событий.
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