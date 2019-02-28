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ТОСы Обнинска готовятся отпраздновать Масленицу

28 февраля 2019
Общество


ТОСы Обнинска готовятся отпраздновать Масленицу

В эти выходные, как сообщила депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, в двух ТОСах, где она ведет активную работу, «Заовражье» (ТОС Дольщиков СУ-155) и «ТОС-51», состоится большой праздник Двора, жители будут отмечать Масленицу!

По словам Светланы Сергеевны, в праздничной программе ожидаются аниматоры, музыка, конкурсы с призами для участников, выступления творческих коллективов и многое другое. - Традиционно будет приготовленная мной гречка с тушёнкой, а так же активы ТОСов с любовью приготовят для вас горячий чай и блины! – сказала народная избранница. - Будут стоять специальные столы, и вы сможете разместить все вкусности, угоститься и угостить всех желающих!

Праздники пройдут 2 марта в 11:00 перед домом Поленова 6 (9 корпус СУ-155) на детской площадке (ТОС «Заовражье») и 3 марта в 11:00 во дворе Ленина 174-180 (ТОС-51).

- Приглашаем всех присоединиться к нам! – подытожила Светлана Сергеевна.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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