|
28 февраля 2019
Наука и техника
65 лет Мирному атому: вопросы и ответы
Наш город – родина Первой в мире АЭС, город мирного атома. Ряд улиц Обнинска носит имена известных ученых и деятелей науки. Появилась в наукограде и улица Славского. И лишь немногие знают о той роли, которую Ефим Павлович сыграл в становлении ФЭИ, строительстве Первой в мире АЭС и появлении Обнинска и его развитии.
ОСВОИЛ ФИЗИКУ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ С ПОДЧИНЕННЫМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Ефим Славский – легендарный участник Гражданской войны, красный кавалерист-буденовец из Первой Конной армии, а после Гражданской войны - комиссар кавалерийского полка, министр среднего машиностроения, талантливый инженер, крупнейший организатор атомной отрасли.
В атомную отрасль он влился в 1946 году. Вначале Славский занимал пост начальника Первого Главного Управления, а потом на протяжении тридцати лет возглавлял Министерство Средмаша.
По образованию Ефим Павлович был инженером-металлургом. Физику же освоил самостоятельно, чтобы говорить с подчиненными на их языке.
Славский вместе с Курчатовым, Доллежалем и Блохинцевым принимал непосредственное участие в создании Первой в мире АЭС. Он осуществлял общее руководство пуском станции. Его рабочий стол был поставлен в середине центрального реакторного зала, там часто обсуждались возникающие проблемы, принимались технические и организационные решения.
Около его стола стояли простые скамейки, и нередко в трудные моменты он предлагал руководителям присесть, замечая при этом: «Посиди, отдохни, подумай, не надо суетиться».
Создание Первой АЭС шло в спешке, поэтому после демонстрации ее работы всему миру ученые предложили закрыть объект, чтобы не доводить до беды. С их мнением не согласился Ефим Славский, который попросил устранить недочеты и продолжить эксплуатацию объекта в качестве опытной энергетической станции, необходимой для проведения научных исследований, в частности, для создания более мощных АЭС.
Благодаря этому стратегически верному решению экспериментальная база Первой АЭС стала колыбелью новых направлений деятельности Физико-энергетического института и Росатома в целом.
Здесь проводились эксперименты при разработке первого и второго энергоблоков Белоярской АЭС с ядерным перегревом пара и реакторов Билибинской АТЭЦ с естественной циркуляцией, нарабатывались изотопы для ядерной медицины, которая переросла в целое направление, за успехи в которой работники ФЭИ совсем недавно получили премию Правительства РФ.
Славский активно поддержал ученых ФЭИ, когда они в 1950-е годы предложили идею создания в СССР ядерных энергетических установок космического назначения с прямым преобразованием энергии. Положительно отнесся Ефим Павлович и к развитию «быстрых» реакторов. Благодаря этому под научным руководством ФЭИ были реализованы проекты БН-350 и БН-600.
Кроме создания условий для работы и отдыха сотрудников атомной отрасли, на плечах министра фактически лежала и задача предоставить ученым комфортные условия для повседневной жизни. Поэтому Обнинск, будучи городом Атомного Министерства, рос и развивался при непосредственном участии Ефима Славского.
В Обнинске помнят и уважают Ефима Павловича, в свое время Славскому было присвоено звание Почетного гражданина города. А недавно одну из новых улиц наукограда назвали в честь атомного министра.
Дело Славского живет и продолжается в проектах, которые реализуются сейчас под научным руководством ФЭИ: коммерческая версия проекта реактора БН-1200; реактор МБИР; реактор СВБР; новые продукты для ядерной медицины и десятки других.
Материал газеты "Вы и мы"
Другие новости по теме "Мирный атом":
7 марта 201965 лет мирному атому: вопросы и ответы
20 февраля 201965 лет мирному атому: вопросы и ответы
14 февраля 201965 лет мирному атому: вопросы и ответы
1 февраля 201965 лет мирному атому! Вопросы и ответы
27 января 2019Мирный атом в вопросах и ответах
5562 просмотра
Последние новости из рубрики «Наука и техника»:
7 марта 2019
65 лет мирному атому: вопросы и ответы
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
5 марта 2019
Обнинские ученые изготовили корпус для нового спутника
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» сейчас широко обсуждают практически на всех
20 февраля 2019
65 лет мирному атому: вопросы и ответы
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
20 февраля 2019
Студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ готовятся удивить Обнинск новыми проектами
«Технолаб» – известная в Обнинске организация. Мы неоднократно писали о деятельности школьной академии,
14 февраля 2019
65 лет мирному атому: вопросы и ответы
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
8 февраля 2019
65 лет мирному атому: вопросы и ответы
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
1 февраля 2019
65 лет мирному атому! Вопросы и ответы
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
30 января 2019
В школах Боровского района могут появиться системы распознавания лиц
Новый год в школах муниципалитета начался с установки системы турникетов на входах в образовательные
27 января 2019
Мирный атом в вопросах и ответах
В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим
2 декабря 2018
В Обнинске собрались умники со всей области
В последний день осени, 30 ноября, с наукограде состоялась молодежная конференция «Инностарт-2018» -
Архив новостей
Самое оцененное
18 февраля 2019
В Обнинске девушка несколько часов заглушала телевизор соседей, распеваясь акапелла
Воскресное утро жительницы многоквартирного
14 февраля 2019
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Многие жители Обнинска получили письма,
21 февраля 2019
Обнинцы в ужасе от гнилых фруктов в «Пятерочке»
В сетевых магазинах города периодически возникают проблемы с качеством продукции.
Самое читаемое
Ну и ну!
3 марта 2019
Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке
Торговля
13 февраля 2019
Власти дают деньги на открытие киосков, автолавок и павильонов
Лента новостей
10 марта 2019
Криминал
В Обнинске задержана компания сбытчиков наркотиков
В...
9 марта 2019
Мероприятия
Обнинец подарил жене на 8 марта метеоритную пыльцу
Руководитель...
8 марта 2019
МЧС
Обнинские школьники нашли неудачную забаву
Сегодняшний...
7 марта 2019
Криминал
Житель Обнинска может получить пожизненное заключение
В...
7 марта 2019
Мероприятия
Судебные приставы
Вчера...
7 марта 2019
Мероприятия
Сергей Воронежский поздравил женщин–полицейских
Накануне...
7 марта 2019
Мероприятия
Боровский район готовится отмечать Масленицу
Жители...
7 марта 2019
Мероприятия
Инспекторы ГИБДД Обнинска опередили остальных мужчин наукограда
Инспекторы...
7 марта 2019
Спорт
Обнинск признали лучшим областным организатором спортивных соревнований
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
В обнинском фитнес-клубе посетителя застукали за неприличным занятием
2
3
Решат ли демографическую проблему калужские предпенсионеры?
3
2
История о том, как жители одного дома не дали построить на месте детской площадки частный коттедж
4
2
Жители наукограда до сих пор ведутся на «избитые» схемы мошенников
5
1
Детсадовцам из «Россиянки» взрослые дяди не разрешили станцевать и поздравить мам на сцене ДК ФЭИ
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
3
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
4
15
В Обнинске опять случилась авария на «зебре»
5
11
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
44
Обнинцы с замиранием сердца ждут, как решится судьба онколога Павла Свиридова
3
26
На обнинском железнодорожном вокзале продолжают хамить пассажирам
4
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
5
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Доска объявлений
События
103
Компьютеры
312
Работа
758
Недвижимость
868
Авто-мото
485
Бытовая техника
369
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1081
Оргтехника
69
Мобильная связь
161
Услуги
2565
Разное
1197
|
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432