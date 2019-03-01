Что обещают Обнинску строители платной трассы М-3 «Украина»

Как вы относитесь к тому, что М-3 рядом с Обнинском станет платной?

И прекрасно! Нет денег - нечего ездить.

Неприятно, но надеюсь, хоть пробок не будет.

Я против. Это сильно ударит по моему бюджету.

Правительству виднее, что будет для нас всех лучше.