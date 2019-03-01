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Что обещают Обнинску строители платной трассы М-3 «Украина»

1 марта 2019
Дороги


Что обещают Обнинску строители платной трассы М-3 «Украина»

Всё идёт к тому, что последние годочки жители Обнинска бесплатно ездят в Москву.

Как вы относитесь к тому, что М-3 рядом с Обнинском станет платной?
Планируемая реконструкция Киевского шоссе неизбежно ведёт к тому, что проезд по нему станет платным.

О ближайших перспективах реконструкции мы поговорили с Олесей НОВИКОВОЙ, замдиректора Калужского отделения компании «Автодор».

Предполагается, что работы по реконструкции трассы в районе 65-124 километров продлятся около трёх лет. После их окончания пункт оплаты планируется сделать на 85-м километре дороги. Это недалеко от Ворсино, взимать плату собираются на границе Московской и Калужской областей.

Чем это обернется для жителей Обнинска? Ездить бесплатно можно будет в пределах двух пунктов оплаты - уже существующего на 136-м километре (на Калугу) и будущего на 87 километре (на Москву). Так что за посещение окрестных дачных участков деньги взимать, вроде бы, не станут.

Компания «Автодор» тесно сотрудничает с администрацией Обнинска и уже практически договорилась об организации съездов в ряд населённых пунктов, устройстве транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск.

Что включает в себя понятие «реконструкции»? Это переустройство отдельных участков газопроводов, формирование цифровой транспортной инфраструктуры на реконструируемых участках. Вдоль трассы укладывают специальные кабели, устанавливают п-образные опоры, на которые можно будет помещать аппаратуру, позволяющую реализовывать цифровые проекты управления и дорожным движением, и автомобилем.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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