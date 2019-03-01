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День кошек в Обнинске отметили скромно

1 марта 2019
Животные


День кошек в Обнинске отметили скромно

Россияне традиционно хорошо относятся к котикам, но чествовать этих домашних питомцев начали только в 2004 году.

Первый праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс».

В Обнинске официальных торжеств не устраивали, но благодарные граждане возложили кусочки колбаски к фигурам трёх котов: Кота Учёного, Кота с сосисками и Кота на лыжероллерной трассе. Жители наукограда ограничились домашним чествованием своих питомцев.

Несмотря на то, что существует Всемирный день кошек, который отмечается 8 августа, разные страны отмечают национальные праздники: в США кошек чествуют 29 октября, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля. А вот в Южной Корее кошек боятся, считая, что в них вселяются души умерших. Но как бы то ни было, первый день весны – самое время поздравить российских котиков с тем, что им удалось пережить зиму, и пришло время начинать мартовские игры.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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