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Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке

3 марта 2019
Ну и ну!


Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке

Уровень непрофессионализма отдельных представителей сферы услуг наукограда становится опасным для здоровья клиентов.

Про сожжённые, отвратительно постриженные в парикмахерской волосы мы уже наслышаны. Но тут у парикмахеров ответ короткий: граждане капризничают, и вообще, волосы не зубы – отрастут. Ногти, конечно, тоже не зубы, но непрофессиональные манипуляции с ними бывают очень болезненны.

КРОВАВЫЕ ФОНТАНЫ В САЛОНЕ

Жительнице Обнинска Эльвине не повезло, не в то время и не в том месте она решила сделать маникюр. В выбранном заведении женщина уже бывала и претензий к исполнению услуги у неё не было. Однако в этот день свободной оказалась мастер за столом №3.

Ногти у «специалиста по маникюру» были в таком состоянии, будто ими рыли землю, и посетительнице сразу захотелось встать и уйти, но было как-то неудобно: вдруг девушка обидится.

К сожалению, первое впечатление не обмануло чрезмерно тактичную клиентку. Маникюрша даже не подумала застелить салфеткой много раз бывший в употреблении валик. «Специалист по ногтевому сервису» не справилась даже с процедурой снятия лака. С одной руки ещё кое-как лак убрала, пользуясь специальной жидкостью, но, вероятно, процедура показалась «мастеру» слишком долгой, и сотрудница салона решила ускорить процесс.

– Лак такой, – категорично объявила маникюрша и схватилась за пилку.

Посетительница тихо застонала и попросила взять не такую грубую и старую пилочку.

– У меня нет другой, – ответила мастер №3 и со всей дури, ещё сильнее мазанула клиентку по ногтям двух пальцев правой руки.

Кровь из мизинца забила чуть ли не фонтаном. «Специалист ногтевого сервиса» с интересом смотрела на травму.

– Кровь текла достаточно долго, но у маникюрши не оказалось ни ватных дисков, ни перекиси, – рассказывает Эльвина.

Естественно, делать модный маникюр, за который было заплачено, клиентка не стала, но деньги ей не вернули.

«ТАК И БЫЛО!»

Только на следующий день администратор, которой предъявили заклеенные пластырем ногти, вернула и оплату, и деньги за лекарства, которые клиентке пришлось покупать после посещения заведения.

– Мастер говорит, что у вас так и было! – вместо извинений сказала администратор.

– Посмотрите фотографии, – ответила клиентка. – Вы же фотографируете ногти до и после работы.

Действительно, в этом заведении ногти клиентов принято фотографировать.

– Зачем? – спрашивают посетители.

– Качество проверяем, – отвечают сотрудники.

– Скажите честно, это была ученица? – не могла успокоиться клиентка с изуродованными ногтями и вспенившимися кутикулами.

– Нет, – ответила администратор. – Ванночки с солью и содой поделайте. А маникюр мы переделаем. Приходите.

Сейчас пострадавшая клиентка опасается, чтобы ногти не загноились. И хорошо, если инструменты горе-мастерицы были нормально обработаны, потому как заполучить инфекцию в подобных случаях предельно просто.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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