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3 марта 2019
Общество
В обнинском кафе компания пьяных парней пыталась уйти не заплатив
Очень неприятную ситуацию в эти выходные наблюдала жительница Обнинска Валентина Н. в одном из городских кафе.
- Мы с парнем пришли поужинать, думали устроить романтичный вечер, - рассказывает девушка. – Времени было около двенадцати. Недалеко от нас за столиком сидела компания молодых людей. На вид – вроде приличные, но судя по разговорам, выпили они много.
В какой-то момент от компании отделились трое – якобы вышли покурить. В этот момент официантка принесла счет. Оставшиеся двое, недолго думая, взяли свои куртки и тоже попытались уйти.
- Но официантка вовремя среагировала и спросила у них, мол, молодые люди, а кто из вас будет счет оплачивать? – рассказывает Валентина. – Тот, который шел впереди, сделал вид, что не услышал, и собирался выйти, но его возле дверей встретил охранник. Второй остановился у барной стойки. Парни явно не собирались платить.
Казалось бы – клиенты не правы, и здравый смысл подсказывает, что они должны извиниться и закрыть счет, тем более, что там вышло не так уж и много – порядка двух тысяч рублей. Но вместо этого ребята предпочли хамить и огрызаться.
Один спорил с охранником и настаивал на том, чтобы его пропустили и дали выйти на улицу покурить. Второй пытался дозвониться друзьям, которые его кинули и оставили один на один разбираться с персоналом кафе.
- Картина была очень неприятная. Бедная официантка от бессилия и хамства просто расплакалась. На помощь пришла администратор – молодая миниатюрная девушка, которая очень вежливо попросила оплатить выпитое, - говорит Валентина.
Ответы парней были в духе отечественных маргинальных слоев – «да ты кто вообще такая», «а покажи мне, где написано, что я за всю компанию должен расплачиваться», «ты чо такая нервная, иди отдохни». Также ребята продемонстрировали богатый лексикон матерных слов и самых низких и отвратительных выражений, которые можно применить к женщине-администратору.
- Это было просто ужасно, я не представляю, каково девушке было все это выслушивать, очень неблагодарная у нее работа, - вздыхает Валентина.
Спор продолжался минут 10. После этого, видимо, одному из парней удалось дозвониться до ушедших приятелей. Вернулись они неохотно, попутно наорав на персонал кафе, что выходили они только покурить, со словами «Подавитесь!» швырнули на барную стойку деньги и ушли.
- Я не понимаю таких людей – если вы идете в кафе, неужели не понимаете, что нужно будет заплатить? – негодует Валентина. – Город маленький, все друг друга знают. Достаточно будет просто посмотреть в камеры, чтобы вычислить тех, кто не заплатил, и «прославить» их на весь Обнинск. Не говоря о том, что они просто испортили вечер всем присутствующим...
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