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3 марта 2019
Экология
Президент России просит помощи в борьбе с мусором
Состояние с вывозом бытовых отходов в стране оставляет желать много лучшего.
В СТРАНЕ ПОЯВЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ
Однако надеяться только на региональные и местные власти руководителям страны не приходится, поэтому за помощью президент России Владимир Путин обратился к народу. К экологическому контролю предложено привлекать представителей общественных объединений и некоммерческих организаций в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Об этом говорится в перечне поручений, который глава государства подписал по итогам послания Федеральному собранию.
20 февраля этого года Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в своей работе на общественных экологических инспекторов.
В рамках образовательного проекта «Школа общественных экологических инспекторов» уже обучено более 2 тысяч активистов из всех 85 регионов страны. Теперь они участвуют в рейдах, в том числе в мероприятиях «Молодежки ОНФ» по мониторингу «мусорной реформы», которые проходят по всей стране.
ГРАЖДАНЕ ПРОЯВЛЯЮТ ИНИЦИАТИВУ № 76Ф50880
Люди не остались равнодушными к проблеме бытовых отходов и предложили новые законы. На сайте «Российская общественная инициатива», где любой гражданин РФ может внести предложение по развитию страны и совершенствованию управления, появилась инициатива № 76Ф50880 о введении законодательного запрета на перемещение твердых коммунальных отходов и остатков сортировки твердых коммунальных отходов между субъектами Российской Федерации с целью их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения.
Все желающие могут высказать своё мнение по поводу того, чтобы запретить одной области России перевозить свой бытовой мусор в другую. В частности, напомнили, что Московский регион сбрасывает отходы в разные области, в том числе и в Калужскую, на севере которой «ударными темпами идет строительство полигона на 1000 га под приём московского мусора.
Пока народ не очень-то активно голосует за то, чтобы москвичи не вывозили сор из своей столичной избы. Для рассмотрения решения данной инициативы на федеральном уровне пока не хватает 97911 голосов.
КАКИЕ ЕЩЁ ИНИЦИАТИВЫ НАРОД НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ
На этом же сайте гражданам предложено проголосовать за самые разные инициативы. Пока больше всего голосов набрало предложение установить продолжительность рабочего дня в 7 часов. За него проголосовала почти половина от нужного количества граждан. Почти на 6 тысяч меньше «взяло» предложение реализовать программу повышения качества жизни.
Инициатива привязать средний размер пенсии к средней зарплате госчиновников и депутатов различных уровней и вовсе с трудом набрала 10 тысяч голосов. Неизвестный автор инициативы предложил поставить зарплаты указанных выше категорий в зависимость от среднего размера пенсии в России, умноженного на определённый коэффициент.
– Этот коэффициент не должен быть более 10. То есть, например, при средней пенсии в 10 000 рублей зарплата министра или депутата Госдумы должна быть не более 100000 руб. В настоящее время этот коэффициент равен 80. То есть наши депутаты, установив себе зарплату 800 000 руб. в месяц, в 80 раз лучше обеспечены. Это безобразие, которое надо исправлять, – считает автор законодательной инициативы.
Но пока желающих отдать свой голос нашлось не много, так что и на «мусорную проблему» набрать 100 тысяч голосов практически нереально.
4 МАРТА ОНФ ПРЕЗЕНТУЕТ ДОКЛАД ПО «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»
И пока население голосует за новые законы, Общероссийский народный фронт подготовил доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы».
– Мы убедились, что во многих регионах запущены действительно новые современные цепочки обращения с отходами, – говорит руководитель Исполкома ОНФ Михаил РАЗВОЖАЕВ. - Из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о том, почему теперь в платежках возникает новая цена, и о том, куда же все-таки везется теперь мусор в их регионах.
Основные выводы доклада и предложения Общероссийский народный фронт обещает публично презентовать на пресс-конференции в Москве 4 марта.
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