В Малоярославце 86-летняя бабушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи от жителей [+видео]

Страшная история произошла в селе Оболенское в Малоярославецком районе.В ночь на 28 февраля там пропала 86-летняя женщина Мария ПЕТРОВСКАЯ. Последние 3 года бабушка страдала потерей памяти. Проживала она вместе с сыном, но часто уходила. Правда, все эти случаи заканчивались хорошо – пенсионерка или возвращалась домой сама, или ее находили прохожие.Однако в этот раз эта история закончилась трагически. Сутки поисков не дали результатов. К розыску пропавшей подключился отряд «Лиза Алерт». Вместе с родными бабушки местность прочесывали волонтеры из Малоярославца и Обнинска, также подтянулись активисты из Калуги, Москвы и Тулы – всего свыше 50 человек.По словам старшего на месте ПСО «Лиза Алерт» Юлии МИРИ, местность по карте условно разбили на части, чтобы каждый отряд обследовал заброшенные места, расклеивал ориентировки, опрашивал жителей, а также осмотрел ж/д пути и обочины дорог. Особо сложной задачей было добиться доступа к камерам видеонаблюдения, чтобы составить маршрут, по которому двигалась бабушка.- Как оказалось, бабушку видели много раз той ночью жители села Оболенское, конкретно в районе медпункта на Лесной, дом №8, на Центральной и нескольких других улицах. Она стучала в окна и двери, как частных домов, так и в окна и двери многоквартирных двухэтажек. По разным причинам люди не смогли открыть дверь, кто-то испугался, а кто-то не успел выйти – пока одевался, бабушка ушла, - говорится в отчете поисков в группе «Лиза Алерт».Всю ночь патрули на квадроциклах и автомобилях прочесывали местность, но пожилую женщину найти не удалось. Утром 2 марта появилось первое видео с камеры строительного магазина, которая засекла пенсионерку.На нем было видно, что бабушка была одета очень легко, у неё голые ноги в калошах, летний халат, тоненький мужской пиджачок и шапочка. На видео видно, как она дрожит (температура в ночь пропажи опускалась до -3), женщина явно дезориентирована.И, тем не менее, по видео поисковикам удалось засечь направление движения. Кроме того, откликнулись и неравнодушные ребята из центра «Спасрубеж», которые запустили облет территории на парапланах.Тем же утром отыскался еще один ценный свидетель. Мужчина рассказал, что рано утром 28 февраля он ехал в сторону Киевской трассы и обратил внимание на одинокую бабушку, которая шла по мосту через реку, ему показалось это странным. Незамедлительно была отправлена группа в ближайшее от моста СНТ.Поисковики обнаружили на мосту камеры видеонаблюдения, но пока к ним предоставили доступ, прошло несколько часов. И всё же, благодаря видео, они идентифицировали бабушку – это действительно было их пропавшая. Правда, на ней уже была теплая куртка – видимо, кто-то сжалился и отдал ее старушке.Волонтеры и спасатели шли по следам бабушки с опозданием в двое суток, но все равно надеялись отыскать ее живой в каком-нибудь медицинском учреждении. Однако последний звонок развеял все эти мечты – из одного из СНТ позвонила женщина, которая рассказала, что обнаружила тело пожилой женщины, по описанию похожей на пропавшую. И это была она.- Я убедительно прошу каждого, смотрите по сторонам, обращайте внимание на одиноко идущих людей, заглядывайте к ним в глаза, если вам кажется что-то странным, спросите, не нуждаются ли они в помощи, оценивайте их на адекватность, возможно, они дезориентированы, возможно, им нужна помощь. Нельзя проходить мимо! И если пропал человек, реагируйте немедленно, звоните в службы (112) или в «Лиза Алерт» 8(800) 700-54-52. Помните, медлить - значит хоронить! – говорит Юлия Мири.