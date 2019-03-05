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В Малоярославце 86-летняя бабушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи от жителей [+видео]

5 марта 2019
Происшествия


В Малоярославце 86-летняя бабушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи от жителей [+видео]

Страшная история произошла в селе Оболенское в Малоярославецком районе.

В ночь на 28 февраля там пропала 86-летняя женщина Мария ПЕТРОВСКАЯ. Последние 3 года бабушка страдала потерей памяти. Проживала она вместе с сыном, но часто уходила. Правда, все эти случаи заканчивались хорошо – пенсионерка или возвращалась домой сама, или ее находили прохожие.

Однако в этот раз эта история закончилась трагически. Сутки поисков не дали результатов. К розыску пропавшей подключился отряд «Лиза Алерт». Вместе с родными бабушки местность прочесывали волонтеры из Малоярославца и Обнинска, также подтянулись активисты из Калуги, Москвы и Тулы – всего свыше 50 человек.

По словам старшего на месте ПСО «Лиза Алерт» Юлии МИРИ, местность по карте условно разбили на части, чтобы каждый отряд обследовал заброшенные места, расклеивал ориентировки, опрашивал жителей, а также осмотрел ж/д пути и обочины дорог. Особо сложной задачей было добиться доступа к камерам видеонаблюдения, чтобы составить маршрут, по которому двигалась бабушка.

- Как оказалось, бабушку видели много раз той ночью жители села Оболенское, конкретно в районе медпункта на Лесной, дом №8, на Центральной и нескольких других улицах. Она стучала в окна и двери, как частных домов, так и в окна и двери многоквартирных двухэтажек. По разным причинам люди не смогли открыть дверь, кто-то испугался, а кто-то не успел выйти – пока одевался, бабушка ушла, - говорится в отчете поисков в группе «Лиза Алерт».

Всю ночь патрули на квадроциклах и автомобилях прочесывали местность, но пожилую женщину найти не удалось. Утром 2 марта появилось первое видео с камеры строительного магазина, которая засекла пенсионерку.

На нем было видно, что бабушка была одета очень легко, у неё голые ноги в калошах, летний халат, тоненький мужской пиджачок и шапочка. На видео видно, как она дрожит (температура в ночь пропажи опускалась до -3), женщина явно дезориентирована.

И, тем не менее, по видео поисковикам удалось засечь направление движения. Кроме того, откликнулись и неравнодушные ребята из центра «Спасрубеж», которые запустили облет территории на парапланах.

Тем же утром отыскался еще один ценный свидетель. Мужчина рассказал, что рано утром 28 февраля он ехал в сторону Киевской трассы и обратил внимание на одинокую бабушку, которая шла по мосту через реку, ему показалось это странным. Незамедлительно была отправлена группа в ближайшее от моста СНТ.

Поисковики обнаружили на мосту камеры видеонаблюдения, но пока к ним предоставили доступ, прошло несколько часов. И всё же, благодаря видео, они идентифицировали бабушку – это действительно было их пропавшая. Правда, на ней уже была теплая куртка – видимо, кто-то сжалился и отдал ее старушке.

Волонтеры и спасатели шли по следам бабушки с опозданием в двое суток, но все равно надеялись отыскать ее живой в каком-нибудь медицинском учреждении. Однако последний звонок развеял все эти мечты – из одного из СНТ позвонила женщина, которая рассказала, что обнаружила тело пожилой женщины, по описанию похожей на пропавшую. И это была она.

- Я убедительно прошу каждого, смотрите по сторонам, обращайте внимание на одиноко идущих людей, заглядывайте к ним в глаза, если вам кажется что-то странным, спросите, не нуждаются ли они в помощи, оценивайте их на адекватность, возможно, они дезориентированы, возможно, им нужна помощь. Нельзя проходить мимо! И если пропал человек, реагируйте немедленно, звоните в службы (112) или в «Лиза Алерт» 8(800) 700-54-52. Помните, медлить - значит хоронить! – говорит Юлия Мири.



 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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