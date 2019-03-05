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5 марта 2019
Медицина
Инструкции и чиновники не остановили создателя ИМРа Зедгенидзе
Истории времён создания и начала работы ИМРа достойны того, чтобы их долго пересказывали в назидание потомкам.
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ» ЗЕДГЕНИДЗЕ ТЕЛЕФОНАМИ
Городская легенда о том, что первый секретарь обнинского горкома партии НОВИКОВ победил директора ИМРа Зедгенидзе, конечно, имеет право на существование. Но давайте рассуждать логично и в реалиях того времени. Первый секретарь горкома подсидел директора института, человека, под которого строили почти научный городок, и который входил в любые кабинеты верховной власти? И его победил партийный функционер, пусть и ветеран войны? Сомнительно как-то.
Почему у Георгия Зедгенидзе забрали дело его жизни? Очевидно, что этим вопросом задавался и сам учёный. В своей книге «Тернистый путь в науку» он пишет о том, как приходилось бороться с тупыми инструкциями и даже идти на финансовые нарушения.
Чего стоит, например, одно распоряжение зверски уничтожать всё, что списано? И это всего через 17 лет после войны, когда не хватало мебели и оборудования в школах и даже обнинском горкоме партии!
В госучреждениях было мало стульев и книжных шкафов, а в ИМРе в это время, согласно инструкции, разбивали кувалдами и сжигали на кострах ещё вполне годную для употребления мебель. Делалось это, чтобы исключить злоупотребления.
Первый раз эти костры Зедгенидзе увидел в 1962-м году. Возмутился, и в 1964-м, когда институт получил 200 новеньких импортных телефонов, решил передать 50 «старых», тоже импортных, аппаратов горкому партии.
Был уже подготовлен приказ о списании, и судьба закупленных менее пяти лет назад за валюту телефонов должна была закончиться под кувалдами. Но Зедгенидзе приказ не подписал. Чтобы передать аппараты горкому партии, Георгию Артемьевичу пришлось дойти до Минздрава и Академии медицинских наук. Взять на себя ответственность решился только министр здравоохранения Сергей КУРАШОВ. Тогда, в 1964 году, министр ещё мог себе позволить назвать инструкции глупыми, «для бюрократов», и разрешил передать телефоны городу, «под свою ответственность».
Письменное распоряжение Курашов писать не рискнул, но и от своих слов не отказался, поэтому «злоупотребление» по передаче телефонов горкому прошло без «партийных выводов». Это сражение Зедгенидзе выиграл.
СКАНДАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ
Но гораздо более скандальным было другое финансовое нарушение. Когда уже было закончено строительство здания, где размещались рентгенологические лаборатории, установку оборудования отдали предприятию «Изотоп». Поскольку только оно могло устанавливать аппаратуру, особого выбора в подрядчике у Зедгенидзе не было. Ни аукционов, ни тендеров в те времена, понятно, не проводилось. Выполнить задание предприятие должно было за 2 месяца и получить за это 10 тысяч рублей.
Через 8 недель Зедгенидзе приехал посмотреть, как движется работа. Зрелище было удручающее: ящики с оборудованием не распакованы, в кабинетах мусор и грязь. Нельзя сказать, что рабочие ничего не делали: сожгли рентгеновскую трубку, стоимостью в несколько тысяч долларов, но в основном, ловили рыбу в Протве, сушили её и пили.
– Когда будут закончены работы? – поинтересовался разъярённый Зедгенидзе.
Дело было в августе, а бригадир с усмешкой предположил, что «когда будут летать белые мухи», тогда и закончат монтаж оборудования.
Георгий Анатольевич приказал, чтобы к вечеру «работнички» освободили помещение.
На следующий день к учёному прибежал директор «Изотопа» и пригрозил неприятностями. Основания у начальника раздолбаев были: никто не имел права прикасаться к оборудованию.
Выбор у Зедгенидзе был небольшой: или получить выговор за то, что он ничего не сделал, или за то, что сделал. Он выбрал второе, собрал своих сотрудников и предложил выполнить работу во внеурочное время за месяц. Заплатить пообещал 2 тысячи рублей. И оборудование было установлено в срок.
Казалось бы, всё прекрасно, стране сэкономили 8 тысяч рублей, всё работает, ничего не сломали и не сожгли дорогостоящие приборы. Но нет! Бухгалтерия АМН, возможно, подстрекаемая руководством «Изотопа», побежала жаловаться.
К счастью для института, и в это время ещё были люди, которые сочли действия Зедгенидзе благом для страны. Они ставили интересы дела выше своей корысти, ещё могли что-то сделать, и это воодушевляло учёных.
ФИНАНСОВОЕ НАРУШЕНИЕ: НЕУМЕНИЕ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ
Мелких и крупных стычек с чиновниками у Георгия Артемьевича было много. Однажды его обвинили в том, что он не сумел предсказать будущее.
Строительство экспериментального сектора заканчивалось. Советская промышленность тоже не стояла на месте и уже начала выпускать линейные ускорители излучений высоких энергий. Институт решил приобрести это чудо техники, но в проекте аппарата не было.
Чтобы получить деньги на приобретение ускорителя, нужно было согласовать вопрос с Госпланом. Там сидели люди далёкие от физики, и один из чиновников стал жёстко отчитывать учёного за то, что тот несколько лет назад, планируя лаборатории, не смог предусмотреть, что в стране появится такой прибор.
Зедгенидзе, уставший объяснять очевидное, вспомнил чиновников, которых сняли со своих должностей или как-то наказали, после того, как те брали на себя смелость угрожать ему или ставить палки в колёса. Причём, перечисление начал с 1937 года.
Естественно, ускоритель купили и установили.
1 сентября 1962 года вышел приказ об организации в Обнинске ИМРа. По проекту, в институте должны были работать 3 тысячи человек, более 30 научных лабораторий, 3 клиники. Были возведены 24 крупных здания с подземными и надземными переходами. Всё это было сделано за 5-6 лет в чистом поле, без дорог и коммуникаций.
СТРАШНОЕ ОРУДИЕ ЗАСТОЯ
И всё же, как же удалось Новикову победить Зедгенидзе? Человека, к которому запросто приезжал в Обнинск МИКОЯН. И они сидели в кабинете Георгия Артемьевича и долго разговаривали. Том самом кабинете, где нынче обустроили музей Цыба. А Новиков в это время, по воспоминаниям старожилов ИМРа, в предбаннике ждал, когда его пригласят. Да так и не дождался.
Анастас Иванович Микоян начал свою карьеру при жизни В. И. Ленина, ушёл в отставку лишь при Л. И. Брежневе и в то время был одним из наиболее влиятельных советских руководителей. В 1964 – 1965 годах Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1937 года заместитель, в 1955 – 1964 годы первый заместитель главы правительства СССР. И он сам решал, с кем разговаривать, а с кем не стоит.
– Новиков обиделся, что его не позвали, – предполагают старожилы.
Конечно, «Иван Грозный» вряд ли был в восторге от такого отношения к себе, но до поры до времени не мог начать военные действия против могущественного директора ИМРа.
Известный советский писатель Даниил ГРАНИН написал про него книгу «Зубр», учёные со всего мира приезжали в Обнинск, чтобы поговорить с выдающимся умом человечества. Почему же простой секретарь горкома объявил его личным врагом?
Об этом в ИМРе помнят до сих пор, но редко кому-нибудь рассказывают. Нам удалось поговорить с теми, кто знал «Зубра» и Зедгенидзе не по книгам. И об этом через неделю мы расскажем на нашем портале и в следующем номере газеты «Вы и Мы».
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