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7 марта 2019
Общество
Решат ли демографическую проблему калужские предпенсионеры?
Странно российские чиновники начали решать демографические проблемы.
Вместо того, чтобы отпустить маму или бабушку сидеть с ребёнком, решено переобучить «лиц предпенсионного возраста» и отправить их осваивать новые профессии. Особенно чудно это выглядит в стране, где рабочих мест не так уж и много - как, впрочем, и людей.
ПРЕДПЕНСИОНЕРКА ВНУКОВ НЕ ПОНЯНЧИТ
Похоже, отечественные мужчины плохо понимают, что обычная российская женщина, отработав одну смену и придя домой, вынуждена снова становиться на трудовую вахту.
Сегодня, накануне праздника 8 марта, Алексей НИКИТЕНКО, заместитель губернатора области, принял участие во всероссийском селекторном совещании о ходе реализации в субъектах РФ национального проекта «Демография». Проводила мероприятие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Светлана ПЕТРОВА.
Чиновники обсуждали нацпроект «Демография», в частности, содействие занятости женщин и создание дополнительных мест в детских садах, а также переобучение граждан предпенсионного возраста.
Такая забота радует, у женщин должен быть выбор.
Мы спросили жительницу наукограда Яну, 28-летнюю маму двоих детей, собирается ли она продолжить трудовую деятельность. Работать женщина хотела бы, но не может: посещение детсада через неделю заканчивается болезнью кого-то из малышей.
Врач-педиатр утешает, говорит, мировая медицина считает, если малыши 8-9 раз в году болеют ОРЗ, это нормально. Яну это успокоило, вот только работодатели не хотят терпеть вечно сидящую на больничном сотрудницу, а способов избавиться от такого работника предостаточно. Семья планировала, что на пенсию выйдет бабушка и займётся детьми. Но все планы смешала пенсионная реформа.
Теперь бабушке предпенсионного возраста предложено учиться и работать, а не заниматься внуками и старыми больными родителями.
ХОТЯТ ЛИ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОЛОДЫЕ БАБУШКИ?
В рамках нацпроекта «Демография» в Калужской области начали переобучать граждан предпенсионного возраста. Цель регионального проекта «Старшее поколение» – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Маме Алёны Сергеевны 76 лет, она очень плохо видит, и за ней нужен уход. Предложение идти учиться и осваивать какую-нибудь специальность 56-летняя Алёна встречает горьким смехом.
– Когда я читаю некоторые заявления наших чиновников, мне кажется, они думают, будто в каждой семье есть домработница, медсестра и нянька-робот, – говорит Алёна Сергеевна. – Водить старенькую маму по врачам – это такая работа, которая не оставляет времени даже на внуков и на собственное здоровье, не то что на обучение.
«Для этого запланированы мероприятия по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, совершенствованию системы охраны их здоровья и социального обслуживания, – уверяют чиновники. – В период с 2019 по 2024 годы планируется ежегодно обучать не менее 358 граждан предпенсионного возраста по востребованным в экономике региона навыкам и компетенциям.»
– Вообще-то у меня хорошее советское образование, чему ещё я должна учиться? – говорит Алёна Сергеевна. – Если человек всю жизнь не занимался своим образованием, сомнительно, что в именно предпенсионном возрасте он вдруг сможет грызть гранит науки.
Я уверена, что кто-то просто отмывает деньги на этих странных курсах. Я на пенсию не вышла, а кто-то на эти деньги учиться будет. Нет слов.
Тем не менее, в нашем регионе течение пяти лет планируется обучить более полутора тысяч человек. На реализацию данной задачи в 2020-2021 годах планируется ежегодно направлять 13,4 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.
«И ТАК ПАШЕМ КАК ЛОШАДИ»
Региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предполагается увеличить уровень занятости женщин области к 2024 году до 64,7 %. Для этого к 2021 году власти обещают достигнуть стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
У Маргариты трое детей. Выходить на работу она даже не думает. Муж трудится в Москве и в будний день помочь жене никак не может. Месяц назад в детском саду средняя девочка сломала ногу. Носить ребёнка на руках по врачам пришлось дедушке, благо он успел выйти на пенсию.
Пока взрослые сидели в очередях к травматологу, младший ребёнок был под присмотром старшей. Сестра не справилась с ролью няньки, и малышка проглотила батарейку. Взрослые примчались от врача с одним ребёнком и побежали туда же с другим. А бабушка в это время занята на двух работах и дома бывает только ночью.
– Интересно, кто в нашей семье может ещё пойти работать? – вздыхает Рита. – И так все пашем, как лошади. Слава богу, хоть батарейка сама вышла.
Всего в Калужской области разработаны как региональная составляющая нацпроекта «Демография» пять проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни».
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