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65 лет мирному атому: вопросы и ответы

7 марта 2019
Наука и техника


65 лет мирному атому: вопросы и ответы

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».

Наш город – родина Первой в мире АЭС, город мирного атома. Ряд улиц Обнинска носит имена известных ученых и деятелей науки. А четверо из них были отмечены особо. В 1957 году за создание Первой в мире АЭС Дмитрий Иванович БЛОХИНЦЕВ, Николай Антонович ДОЛЕЖАЛЬ, Андрей Капитонович КРАСИН и Владимир Александрович МАЛЫХ получили Ленинскую премию. Одному из этих великих людей посвящается наш рассказ.

«ДАВАЙТЕ, ПОКА НАЧАЛЬСТВА НЕТ, РАССКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ НА ЧИСТОТУ»

По решению Курчатова в 1950 году директор ФЭИ Дмитрий Иванович Блохинцев был назначен научным руководителем проекта. Он участвовал в исследованиях, проектировании и сооружении станции. Вместе с Игорем Васильевичем Курчатовым руководил работой коллектива ученых-физиков. Наряду с Курчатовым, Славским, Поздняковым входил в состав пусковой комиссии.

Современники вспоминают о Дмитрии Ивановиче, что каждое утро он приходил в лабораторию и говорил сотрудникам:

- Давайте, пока начальства нет, рассказывайте мне все на чистоту.

Блохинцев - выдающийся ученый, замечательный педагог, крупнейший организатор науки и образования в нашей стране.

Коллеги, работавшие с ним, вспоминают Дмитрия Ивановича как человека широчайшего кругозора, большого личного обаяния, беззаветной преданности физике и исключительного умения собрать вокруг себя и заразить своей энергией людей при выполнении ответственных, масштабных заданий.

Блохинцев являлся руководителем создания Первой в мире атомной электростанции в Обнинске, автором одного из самых известных в мире учебников квантовой механики и, в то же время, блестящим лектором по квантовой механике и квантовой электродинамике в МГУ, первым директором ОИЯИ в городе Дубне, членом-корреспондентом АН СССР, инициатором и организатором создания, вместе с Сергеем Николаевичем Верновым и Владимиром Иосифовичем Векслером, филиала НИИЯФ МГУ в городе Дубне, научным руководителем работ по проектированию и созданию первых в мире импульсных реакторов на быстрых нейтронах, президентом международной организации IUPAP при ЮНЕСКО. Уже один этот перечень воссоздает перед нами фигуру колоссального масштаба как яркий и вдохновляющий пример жизни и труда.

КОСМОС, КАК ПРИЗВАНИЕ

Родился Блохинцев в Москве 11 января (по н.с.) 1908 года. С детства увлекался самолето- и ракетостроением, самостоятельно овладел основами дифференциального и интегрального исчисления, вел переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским. Впоследствии Дмитрий Иванович вспоминал:

- Переписка с Циолковским дала мне не только толчок к дальнейшему увлечению идеей космического полета, но и приобщила меня к его мировоззрению, в основе которого лежало преклонение перед красотой Вселенной и ее гармонией.

В 1930 году он закончил университет, с 1931 по 1934 гг. был в аспирантуре, в 1934 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1935 г. по результатам этой защиты ему присвоили докторскую степень.

Дмитрий Иванович Блохинцев внес значительный вклад в развитие целого ряда отраслей физики. Работал в области квантовой механики и квантовой электроники, ядерной физики (участвовал в разработке атомного оружия), теории ядерных реакторов (разработал эффективные методы расчета реакторов на медленных, промежуточных и тепловых нейтронах). Совместно с Александром Ильичем Лейпунским руководил проектом по созданию первого в Европе реактора на быстрых нейтронах с жидко-металлическим теплоносителем, создал импульсные быстрые реакторы.

В последние годы жизни много времени посвящал философским и методологическим вопросам физики, в частности, осмыслению понятий пространства и времени в микромире.

Он умел говорить очень просто о весьма непростых вещах. Его безупречно правильная и легко текущая речь вызывала восхищение.

По свидетельствам людей, близко знавших Дмитрия Ивановича, неотъемлемой частью его жизни являлась живопись. Она была для него не только отдыхом, но и выражением его мыслей и идей. Известны созданные им портреты Луи де Бройля, Роберта Оппенгеймера и других физиков.

Материал газеты "Вы и мы"

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