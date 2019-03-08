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8 марта 2019
Культура
Детсадовцам из «Россиянки» взрослые дяди не разрешили станцевать и поздравить мам на сцене ДК ФЭИ
Во время выступления на сцене произошло короткое замыкание - в системе освещения сгорел осветительный прибор. Неполадки сопровождались искрением и небольшим задымлением, но, к счастью, всё обошлось.
Как оказалось, это происшествие стало не единственным во вчерашнем концерте.
В редакцию обратилась заведующая детским садом «Россиянка» Татьяна СКИРТАЧ, которая рассказала о том, как ее детей не допустили к празднику.
За 10 дней до торжества к ней обратились с вопросом: смогут ли детишки поздравить женщин с 8 марта и принять участие в концерте?
- У нас всегда есть готовые номера, поэтому мы согласились, - рассказывает Татьяна Владимировна. – Мы сделали хорошую подборку стихов, которая заканчивается танцем на музыку Чайковского «Зимние забавы». Мы посчитали, что это будет актуально, так как на улице минусовая погода, да к тому же Масленица.
В понедельник худрук ДК ФЭИ, посмотрев номер, сказала, что стихи хорошие, но от танца придется отказаться, так как на сцене будет сидеть оркестр и дети со своими плясками тут не поместятся.
Чтобы было понятно: все это время родители малышей и сами детсадовцы активно готовились к выступлению, шили костюмы, изготавливали атрибуты для танца, не говоря о том, что сами стихи были сложены таким образом, что были «завязаны» на творческом номере. Поэтому оборвать их на полуслове было бы невозможно.
- Я спросила: сколько будет человек в оркестре? Неужели так много? Потому что мы уже проводили здесь мероприятие, когда оркестр был из 60 человек, и все тогда уместились. А она мне отвечает – будет всего шестеро! – негодует Скиртач.
Заведующая «Россиянки» объяснила, что отказываться от танца нельзя – дети столько готовились и так хотели поздравить мам. Поэтому вполне можно попросить взрослых музыкантов просто немного подвинуться – в конце концов, на то здесь и худрук, чтобы организовать концерт так, чтобы всем было удобно.
Но вчера, часов в 12, когда уже половина детей вместе с родителями была наготове, чтобы отправиться в ДК ФЭИ, позвонила худрук и заявила, что танца не будет - только стихи. Предлог нашелся просто великолепный – дескать, на дворе весна, а вы тут «Зимние забавы» плясать собрались.
- И как я после этого должна детям в глаза смотреть и объяснять, почему взрослые не разрешили им танцевать? Они же не игрушки, – чуть ли не плача говорит Татьяна Скиртач. – Мы проводили праздники на других площадках города, в том числе и в Доме ученых, и никогда у нас таких проблем не было.
В итоге, Татьяне Владимировне ничего не оставалось, кроме как вообще отменить выступление своих ребят. Вместо праздника ей пришлось заниматься тем, чтобы подбирать слова и объяснять родителям странные решения руководства ДК ФЭИ.
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