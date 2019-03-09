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9 марта 2019
Ну и ну!
В обнинском фитнес-клубе посетителя застукали за неприличным занятием
Наша читательница Валентина Н. рассказала об очень странном походе в местный фитнес-клуб.
Вместе с подружкой они посещают по вечерам бассейн - после часа пик в рабочие дни. Как и положено, они надевают купальные костюмы и шапочки для плавания. Однако дамы обратили внимание, что далеко не все посетители соблюдают это требование, особенно мужчины.
- Мы не раз замечали, что представители мужского пола плавают без шапочек, а вместо плавок у них - обычные трусы, - рассказывает девушка. - Да и в целом, если честно, судя по их поведению, они не выглядят, как люди, которые могут себе позволить абонемент в спортзал. Такое ощущение, что по вечерам, когда нет народа, их впускает кто-то из персонала.
Но больше всего девушек насторожило не это.
- На днях произошёл очень неприятный случай. Один такой товарищ в трусах возлежал на шезлонге. Помимо того, что он был в обычных трусах, у него явно была эрекция! Мы с подружкой даже переглянулись - не показалось ли нам. Он лежал, поглаживая одной рукой своё достоинство, а второй держал телефон и прикрывал это дело. Это было просто отвратительно! - вспоминает Валентина.
На вопрос, почему девушки не обратились к администратору, они заявили, что просто постеснялись. Но если увидят этого парня ещё раз, то точно пожалуются.
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