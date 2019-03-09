Обнинск
Новости
Обнинец подарил жене на 8 марта метеоритную пыльцу

9 марта 2019
Мероприятия


Обнинец подарил жене на 8 марта метеоритную пыльцу

Руководитель обнинского отделения «Космопоиска» Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ в честь праздника 8 Марта удивил жену очень необычным подарком.

По словам Владимира, каждый может всего за один час и соверешенно бесплатно раздобыть артефакт из далекого космоса!

- Сейчас, когда начинает таять весенний снег, самое время собирать метеориты прямо во дворе собственного дома, - уверен уфолог. - Приглядитесь к снегу повнимательнее. Ничего не замечаете? Он грязный! Не задавались вопросом почему? 99,9% грязи - это последствия нашей экологической обстановки: автомобильные выхлопы и смог. Но также в этой грязи есть небольшой процент содержания метеоритного вещества.

Как говорит Владимир, по разным оценкам учёных, ежедневно на землю выпадает от 50 до 100 тонн космической пыли и микрометеоритного вещества.

- Вот это самое вещество я и попытался поискать. Собрал в большой бак поверхностный грязный талый снег. Растопил его на плите. Образовалась вода с грязным мелким осадком на дне. Вот его-то и стоит проверить на содержание так называемого магнетита, - говорит Владимир.

По его словам, при наличии мощного магнита, можно легко собрать магнитную фракцию и аккуратно подсушив, высыпать на бумажку.

- У меня получилось немного, буквально с маленькую щепотку, но как оказалось, этого вполне достаточно! – говорит мужчина. - Внимательно исследовав магнитную фракцию под микроскопом, был приятно удивлён содержанием в ней довольно большого количества очень мелких стального цвета сферул.
Это и есть то самое микрометеоритное вещество! Подарил жене на 8 Марта! Пищит от восторга!

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

Все статьи
автора
1406 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Мероприятия» и по тэгам #science freak, #увлечения, #астрономия:


7 марта 2019

Судебные приставы поздравили женщин
Вчера калужские судебные приставы провели на территории вокзала «Калуга-1» мероприятие в рамках акции...
7 марта 2019

Сергей Воронежский поздравил женщин–полицейских
Накануне Международного женского дня прекрасную половину человечества поздравляют с праздником на рабочих...
7 марта 2019

Боровский район готовится отмечать Масленицу
Жители Боровского района 10 марта смогут отметить Масленицу с особым размахом. Здесь уличные гулянья...
7 марта 2019

Инспекторы ГИБДД Обнинска опередили остальных мужчин наукограда
Инспекторы дорожного движения начали отмечать 8 Марта на день раньше и первыми поздравили обнинских женщин...
5 марта 2019

«Дом здоровья» в Обнинске приглашает на концерт ансамбля «Хуторок»
16 марта компания «Дом здоровья» приглашает на концерт ансамбля казачьей песни «Хуторок». Зрители увидят...
5 марта 2019

Обнинцы ломают голову над подарком Ларисе Латыниной
В этом году прославленной гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе ЛАТЫНИНОЙ исполняется...
27 февраля 2019

Обнинцы с размахом отпразднуют Масленицу
Со следующего понедельника начинается масленичная неделя, которая продлится до 10 марта. Все эти дни...
25 февраля 2019

Обнинский полицейский сыграл в футбол с юными горожанами
Традиционно по выходным в городском парке проходит «Зарядка со звездой». На встречу с горожанами приходят...
24 февраля 2019

Паспорта молодым обнинцам вручили в торжественной обстановке
В отделе по вопросам миграции обнинского ОМВД при участии представителей Общественного совета прошло...
23 февраля 2019

Обнинским кадетам преподнесли урок мужества
В рамках «Недели мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, в обнинском лицее «Технический»...

 Архив новостей
Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Яндекс.Метрика

Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432