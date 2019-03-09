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9 марта 2019
Мероприятия
Обнинец подарил жене на 8 марта метеоритную пыльцу
По словам Владимира, каждый может всего за один час и соверешенно бесплатно раздобыть артефакт из далекого космоса!
- Сейчас, когда начинает таять весенний снег, самое время собирать метеориты прямо во дворе собственного дома, - уверен уфолог. - Приглядитесь к снегу повнимательнее. Ничего не замечаете? Он грязный! Не задавались вопросом почему? 99,9% грязи - это последствия нашей экологической обстановки: автомобильные выхлопы и смог. Но также в этой грязи есть небольшой процент содержания метеоритного вещества.
Как говорит Владимир, по разным оценкам учёных, ежедневно на землю выпадает от 50 до 100 тонн космической пыли и микрометеоритного вещества.
- Вот это самое вещество я и попытался поискать. Собрал в большой бак поверхностный грязный талый снег. Растопил его на плите. Образовалась вода с грязным мелким осадком на дне. Вот его-то и стоит проверить на содержание так называемого магнетита, - говорит Владимир.
По его словам, при наличии мощного магнита, можно легко собрать магнитную фракцию и аккуратно подсушив, высыпать на бумажку.
- У меня получилось немного, буквально с маленькую щепотку, но как оказалось, этого вполне достаточно! – говорит мужчина. - Внимательно исследовав магнитную фракцию под микроскопом, был приятно удивлён содержанием в ней довольно большого количества очень мелких стального цвета сферул.
Это и есть то самое микрометеоритное вещество! Подарил жене на 8 Марта! Пищит от восторга!
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