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10 марта 2019
Животные
Как в Европе
В редакцию нашего портала поступают не только негативные инфоповоды - иногда люди рассказывают и о положительных изменениях в наукограде. Например, несколько месяцев назад наша читательница порадовалась тому, что в ее дворе пенсионерка выгуливала пса и аккуратно собирала за ним отходы жизнедеятельности, как это делается в цивилизованных странах.
Сейчас ещё одна хозяйка хвостатого зверя переняла этот полезный опыт.
- Я благодарна таким людям за то, что их питомцы не оставляют отходы жизнедеятельности на детской площадке и во дворе. В Обнинске нет специальных площадок для вынула собак, поэтому здорово, что жители начинают с пониманием относиться к этому вопросу. Нет ничего постыдного в том, чтобы убирать за своим питомцем, - считает женщина.
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