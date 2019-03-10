Как в Европе

В Обнинске все больше владельцев собак берут на выгул пакетики.В редакцию нашего портала поступают не только негативные инфоповоды - иногда люди рассказывают и о положительных изменениях в наукограде. Например, несколько месяцев назад наша читательница порадовалась тому, что в ее дворе пенсионерка выгуливала пса и аккуратно собирала за ним отходы жизнедеятельности, как это делается в цивилизованных странах.Сейчас ещё одна хозяйка хвостатого зверя переняла этот полезный опыт.- Я благодарна таким людям за то, что их питомцы не оставляют отходы жизнедеятельности на детской площадке и во дворе. В Обнинске нет специальных площадок для вынула собак, поэтому здорово, что жители начинают с пониманием относиться к этому вопросу. Нет ничего постыдного в том, чтобы убирать за своим питомцем, - считает женщина.