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10 марта 2019
Резонанс
Лже-продавцы мебели терроризируют Обнинск
Настоящей проблемой для жителей наукограда стали недобросовестные продавцы мебели.
За товар мебельщики берут сотни тысяч рублей, а гарнитуры и диваны не поставляют.
В судах покупатели дела выигрывают, вот только получить деньги после этого не удаётся. А в результате страдают не только обворованные заказчики, но и честные продавцы, потому как жители Обнинска уже предпочитают ездить за мебелью в Москву, чтобы не напороться на очередного афериста. Никто не хочет отдать деньги, а потом бегать по полиции и по судам с протянутой рукой.
Кто же виноват, что в нашем городе можно спокойно забрать чужие деньги и не отдавать? Полиция, судебные приставы или «жизнь такая»?
НАИВНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА СИЛУ ЗАКОНА, ПОЛИЦИИ И СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ?
Количество дел против лже-мебельщиков в наукограде превосходит всякие допустимые пределы. Стребовать что-нибудь с некоторых любителей чужих денег в Обнинске почему-то практически невозможно.
В октябре прошлого года мы рассказали историю о том, как долгие годы не удаётся нашей читательнице Анне Владимировне (имя изменено) вернуть свои деньги за непоставленную мебель. Суд встал на сторону истицы, но судебные приставы не могут стребовать долг в 357900 рублей. Государству и другим жителям наукограда господин МЕНЬШИКОВ задолжал ещё более 6,5 миллионов.
Цинизм ситуации в том, что «продавец», взявший деньги у женщины, живёт с ней по соседству и при всяком удобном случае демонстрирует, как он прав, игнорируя законы, и как глупа педагог Анна Владимировна, наивно надеющаяся на силу закона, полиции и судебных приставов.
– Почему судебные приставы не могут стребовать долг? – задали мы вопрос в своей статье и посоветовали написать жалобы в прокуратуру, полицию и начальникам обнинских судебных приставов.
– У Меньшикова есть работающее предприятие в Спас-Загорье, там же большой дом они с женой построили, и вообще семья явно не бедствует, – рассказывает пенсионерка, у которой в семье три женщины, из них работает только одна: внучка ещё маленькая, а бабушка уже на заслуженном отдыхе. Если, конечно, можно назвать отдыхом вышибание долгов из подлеца.
Выманив несколько лет назад деньги у соседки, которая решила порадовать дочь и внучку новой мебелью, Юрий Михайлович чувствует себя совершенно комфортно и при встрече просто смеётся над беззащитными женщинами. Растущее благосостояние должника не видят только судебные приставы?
ДОЛЖНИК И ЧИНОВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ НЕ ПЛАТИТЬ ДОЛГ?
Часто чиновники, не сумев стребовать долг, объясняют это полной несостоятельностью должника. В принципе, такое тоже бывает. Вот только непонятно, почему гражданина, который демонстративно не исполняет многочисленные решения судов, никто ни в чём не обвиняет, не отправляет в колонию, чтобы хотя бы там ему помогли расплатиться с долгами.
Конечно, бывают предприниматели, которые абсолютно не умеют заниматься прибыльным бизнесом. Вот и Юрий Меньшиков, по мнению судебных приставов, не в состоянии зарабатывать деньги, да и недвижимости у него нет.
Непонятно, как при этом ему удаётся вести в Калуге предпринимательскую деятельность, и в Спас-Загорье его мебельный цех на улице Центральной работает. Спрашивается, на какие деньги? Или материалы получают бесплатно, рабочие сидят без зарплаты, а сам бизнесмен не ест, не пьёт и за коммуналку не платит? Наверное, эту сказку есть смысл рассказывать рабочим при выплате или невыплате зарплаты. Но почему на эти байки ведутся судебные приставы?
Анна Владимировна высказала свои сомнения по поводу добросовестности работы государственных взыскателей долгов в жалобе начальству обнинских приставов.
И если верить письму из Управления федеральной службы судебных приставов по Калужской области от 18 февраля 2019 года, то Меншиков пенсии не получает. Вероятно, судебные приставы не слыхали про другие источники доходов.
И поскольку требование исполнительного документа должником в срок не удовлетворено, то «вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора». То есть, государство деньги за свою работу с должника получит в любом случае: будет выполнено требование суда или нет. Получается, должник и чиновник заинтересованы не торопиться с оплатой?
– Иначе чем объяснить, что вот уже третий год не удаётся исполнить решение суда? – спрашивает бывший педагог. – Только плохой работой судебных приставов.
НАЧАЛЬНИКУ ОБНИНСКИХ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ТИМОФЕЕВУ ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
Мнение покупательницы разделяет прокуратура города Обнинска.
В ответ на жалобу нашей читательницы 24 декабря 2018 из прокуратуры пришёл ответ, в котором сообщается, что судебными приставами допускаются нарушения закона, выразившиеся в несвоевременности исполнительских действий. В частности, решение об ограничении выезда принято только после вмешательства прокуратуры, взыскание на транспортное средство должника не наложено вовремя, «не направлено поручение о совершении отдельных исполнительских действий по известному месту осуществления предпринимательской деятельности Ю. М. Меньшикова (г. Калуга)».
Только 1 февраля нынешнего года составлен акт о наложении ареста на оборудование в цехе по производству мебели. Имущество оценено в 80 тысяч рублей.
– Мы были в этом цеху и спросили рабочих, как у них идут дела, – рассказывает Анна Владимировна. – нам сказали, что отлично, и об аресте никто и не слышал.
Не случится ли с оборудованием то же, что и с автомобилем?
Транспортное средство, на которое был вынесен запрет на проведение регистрационных действий, исчезло. Как объяснил Меньшиков, передано рабочим для ведения стройки, и теперь его местонахождение неизвестно.
Кроме того, установлено, что в 3 банках у должника есть расчётные счета.
Как мы видим, человек строит, работает, отдаёт авто, чего по закону делать не должен, и всё ему сходит с рук. Оказывается, судебные приставы не предупредили его об уголовном наказании по статье 177 УК РФ.
Разговоры о том, что с женой Меньшиков разведён и вовсе клевета на самого себя. Крепкая семья лже-мебельщика существует с 1985 года. И запросы о совместно нажитом имуществе тоже направлены только после вмешательства прокуратуры. Получается, судебные приставы не соизволили выяснить даже наличие брака у должника? Или семья проживает в чужом доме?
В настоящее время наложен арест на сотовый телефон на сумму в 10 тысяч рублей. И можно не сомневаться, что телефон никуда не денется.
Прокуратура дала ответ на вопрос нашей читательницы: «Данные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего контроля со стороны начальника отдела – старшего судебного пристава Обнинского ГОСП Управления Тимофеева В.Д за деятельностью сотрудников вверенного ему учреждения». Тимофееву объявлен выговор.
ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СОСЕДНЕМ ПОСЁЛКЕ
Прокуратура направила в ОМВД России по городу Обнинску материал в отношении Меньшикова для проверки.
Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Почему? Что за проверку провели полицейские? Опросили Анну Владимировну и весьма странно интерпретировали её слова: «Как пояснила (ФИО), судебные приставы поясняют, что у Меньшова Ю.М. нет имущества, взыскивать с последнего нечего,» – написано в ответе на заявление.
– Я не это говорила, – возмущается женщина. – Я никогда не говорила, что у него нет имущества, да и судебные приставы после вмешательства прокуратуры так не считают.
Впрочем, полицейские этого и не утверждают, они просто вложили в уста пострадавшей утверждение судебных приставов. Казалось бы, мелочь, но фраза «взыскивать нечего» прозвучала, а значит, и в возбуждении уголовного дела решено отказать, тем более, что полиции не удалось найти человека, который должен 6,5 миллионов рублей и проживает, не прячась ни от кого, в Спас-Загорье. И никто не доставляет его в дежурную часть как скрывающегося от правосудия. Да он и не скрывается.
А вот полицейские объясняют, что не могут опросить Меньшикова, потому, что гражданин по месту прописки не появляется. И никого не волнует фиктивная прописка – это же не первоклассники, которые не дай бог пойдут не в ту школу, и не люди, приехавшие в нашу страну работать. Это же простой бизнесмен, который может кошмарить беззащитных женщин и пенсионеров.
ДУРНОЙ ПРИМЕР МЕНЬШИКОВА ЗАРАЗИТЕЛЕН
Бизнес Меншикова понравился и другим любителям чужих денег. Действительно, это же очень прибыльно: забрать пятьсот тысяч рублей на брус у пенсионеров, которые всю жизнь мечтали про свой дом и копили на него деньги. Кто защитит пожилых людей? Светлана и Владимир остались без дома. О том, что можно не отдавать клиентам деньги, пронюхали и другие лже-продавцы. Теперь они орудуют уже и в магазинах.
Анна Владимировна, наученная горьким опытом, отправилась за диваном в магазин на рынке «101 километр». Деньги заплатила, но диван ей не привезли. Суд 25 мая 2016 года постановил выплатить потраченную сумму. И история повторилась снова.
Но после получения официального ответа у Анны Владимировны появились вопросы уже к полиции:
– Кто такой Волков А.В., в действиях которого полиция не находит состава преступления? Вроде бы предпринимательская деятельность по продаже диванов осуществлялась женщиной. Она работает и в других магазинах города, но взять с нее деньги хоть диваном, хоть мебелью почему-то судебные приставы не могут.
Похоже, количество мебельных неудачников в наукограде стремительно приближается к числу телефонных мошенников. Впрочем, вместо фамилии заявительницы полицейские говорят о какой-то Кривченкол. Кто такой Кривченкол – неизвестно. Опять полиция что-то перепутала.
– Мне кажется, они делают это специально, – говорит Анна Владимировна.
У других свидетелей гораздо более жёсткое мнение по этому вопросу и предположения, которые мы не осмеливаемся озвучивать.
Кто ещё лишится денег, покупая мебель у аферистов? И кто должен навести порядок в мебельных рядах?
ПОМОГУТ ЛИ ЧАСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ?
Недавно законодатели предложили сделать службу судебных приставов частной, а государственная служба будет взимать только долги в пользу государства. Страшно даже представить, к чему приведёт подобное решение. Уже сегодня для того, чтобы добиться правды, семье Анны Владимировны пришлось потратить 6 тысяч рублей на суды, если взимание долгов станет платным, бедным людям справедливость станет вообще недоступна.
Впрочем, и сегодня обещанного справедливого решения приходится три года ждать. И не факт, что удастся дождаться.
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