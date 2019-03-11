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11 марта 2019
Животные
В Обнинске пройдет раздача кошек и собак
Подобную выставку уже не первый год организует зоозащитный центр «Новый ковчег».
Цель мероприятия - помочь четвероногим питомцам обрести хозяев. Количество пристроенных таким образом кошек и собак всегда разное, самая маленькая цифра – два, а если повезет, удается пристроить и до шестнадцати особей.
К решению вопроса организаторы подходят с максимальной серьезностью, заранее предупреждая потенциальных хозяев, что животные будут отдаваться по договору, поэтому желающим необходимо иметь при себе паспорт. Такая методика, по словам руководителя центра Анны МОГИЛЬНЕР, позволяет на начальном этапе отсеять тех, кто не готов к трудностям и ответственности за питомца. Ведь с подобными фактами зоозащитникам приходится сталкиваться постоянно.
- Вчера мы стали богаче на 5 вот таких красоток!!! Правда, пришлось потрудиться, чтобы поймать их, так как девочки находились в большом стрессе. А в стрессе они находились, потому что какой то " добрый человек" просто выкинул их в коробке на старой территории, и малыши были в таком ужасе, что нам их пришлось извлекать из под пола старого, обгорелого дома. Тот, кто их принёс туда и оставил, обрёк их на смерть, - рассказывают зоозащитники в группе «Нового ковчега» в Фейсбуке совершенно непраздничную историю, произошедшую на этих выходных.
Выставка-раздача животных состоится в следующую субботу у кинотеатра «Мир». Четвероногие питомцы будут ждать своих хозяев с 12 до 16 часов.
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