Обнинск
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Их разыскивает полиция

11 марта 2019
Официально


Их разыскивает полиция

ОМВД России по г. Обнинску проводит оперативно профилактическую операцию «Розыск» и устанавливает местонахождение граждан, указанных в ориентировках на фотографиях.

Если Вам что-либо известно о данных гражданах или Вы располагаете информацией об их местонахождении, убедительная просьба сообщите об этом по телефонам 3949854, 3949811,  3949802 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.



ОУР ОМВД России по г.Обнинску за совершение преступлений на территории г.Обнинска разыскиваются:

  АБДУРАХМАНОВ

АХМЕД АБДУРАХМАНОВИЧ, 1982г.р.,

житель г.Обнинска
  БУКАНОВ

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1965г.р.,

житель г.Обнинска
  КУЗНЕЦОВ

АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1987г.р.,

житель г.Обнинска
  ДМИТРИЕВА

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 1975г.р.,

жительница г.Обнинска
    ДЖИМШЕЛЕИШВИЛИ (КЕЗЕВАДЗЕ)

БЕСИК МУРТАЗОВИЧ, 1973г.р.,

житель г.Обнинска
  ШАБАЛИН

ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, 1971г.р.,

житель г.Обнинска
  ВАСИЛЕВСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978г.р.,

житель г.Обнинска
  МАВЛАНОВА

МУКАДДАС РАВШАНБЕКОВНА, 1979 г.р.,

гражданка Респ.Узбекистан


ОУР ОМВД России по г.Обнинску разыскиваются граждане, пропавшие без вести:

  ЯКИН

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1937г.р.
  ЛОСКУТОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982г.р.
  Гражданка Респ.Таджикистан

БОБОЕВА

ИНОЯТХОН МУСТАФОКУЛОВНА, 1976г.
    ВЕЛИЧКО

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1953г.р.
  ТИХОНОВ

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1955г.р.
  ШМЕЛЕВ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1966г.р.


 
 
Автор новости: Рената Белич

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