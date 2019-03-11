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11 марта 2019
Официально
Их разыскивает полиция
ОМВД России по г. Обнинску проводит оперативно профилактическую операцию «Розыск» и устанавливает местонахождение граждан, указанных в ориентировках на фотографиях.
Если Вам что-либо известно о данных гражданах или Вы располагаете информацией об их местонахождении, убедительная просьба сообщите об этом по телефонам 3949854, 3949811, 3949802 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
ОУР ОМВД России по г.Обнинску за совершение преступлений на территории г.Обнинска разыскиваются:
ОУР ОМВД России по г.Обнинску разыскиваются граждане, пропавшие без вести:
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