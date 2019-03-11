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11 марта 2019
ЖКХ
Эксперты ОНФ выразили недовольство качеством проведенного в области капремонта
Люди высказывают претензии в связи с затягиванием и некачественным выполнением работ, а также неисполнением подрядчиками контрактных обязательств.
Как оказалось, на этих кровлях всю зиму образовывалась наледь, а сейчас они протекают.
– В адрес ОНФ поступили десятки обращений по этому поводу, – отметил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ по Калужской области Дмитрий АФАНАСЬЕВ. – Наши эксперты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что на крышах отремонтированных домов протечки зачастую возникают из-за отсутствия там надлежащей паро- и гидроизоляции или же в результате неработающей системы водоотведения. Хотя, на наш взгляд, многомиллионные вложения в капитальный ремонт домов должны улучшать, а не ухудшать качество жизни граждан.
Эксперты ОНФ предлагают в дальнейшем на этапе проектирования МКД рассматривать другие механизмы водоотведения с плоской кровли – например, использование теплого внутреннего водостока. Также они говорят о необходимости предусматривать применение строительных материалов с высокой степенью паро- и гидроизоляции с тем, чтобы препятствовать выходу тепла на крышу и, как следствие, образованию наледи. Такой эффект можно достичь только при условии надлежащего качества строительно-монтажных работ.
А пока представители ОНФ донесли свои замечания ответственным ведомствам, прежде всего, – руководству Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. И они рассчитывают на то, что соответствующие выводы будут сделаны, и в дальнейшем удастся избежать повторения этих ошибок.
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