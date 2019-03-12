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12 марта 2019
Дороги
В апреле движение транспорта по Калужской области будет ограничено
Данная мера вводится с 1 по 30 апреля 2019 года в связи с «неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог». Предполагается, что таким образом удастся сохранить автомобильные магистрали в приличном виде, пригодном для езды в остальные месяцы года. При необходимости ограничения могут продляться на 10 суток. Они распространяются на движение тяжеловесных транспортных средств.
За разрешением на движение грузового транспортного средства необходимо обращаться в министерство дорожного хозяйства региона. Информация о порядке получения данного разрешения и необходимые контактные данные размещены на официальном сайте министерства дорожного хозяйства Калужской области по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/Ogr_dvizh/specrazr.php.
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