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В апреле движение транспорта по Калужской области будет ограничено

12 марта 2019
Дороги


В апреле движение транспорта по Калужской области будет ограничено

Для того, чтобы сберечь нежные калужские дороги, в области на месяц вводятся ограничения движения транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Данная мера вводится с 1 по 30 апреля 2019 года в связи с «неблагоприятными природно-климатическими условиями и снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог». Предполагается, что таким образом удастся сохранить автомобильные магистрали в приличном виде, пригодном для езды в остальные месяцы года. При необходимости ограничения могут продляться на 10 суток. Они распространяются на движение тяжеловесных транспортных средств.

За разрешением на движение грузового транспортного средства необходимо обращаться в министерство дорожного хозяйства региона. Информация о порядке получения данного разрешения и необходимые контактные данные размещены на официальном сайте министерства дорожного хозяйства Калужской области по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/Ogr_dvizh/specrazr.php.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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