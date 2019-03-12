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Как электрик проблему «шумящих труб» решал

12 марта 2019
Ну и ну!


Как электрик проблему «шумящих труб» решал

Забавную историю, случившуюся на этой неделе, рассказали нашим журналистам работники аварийно-диспетчерской службы города.

Старушка, проживающая в одной из многоэтажек на проспекте Ленина, постоянно звонила в «аварийку» и жаловалась на шум в трубах. Приехавшие на место сантехники ничего подозрительного так и не услышали. Но бабушка все не унималась и продолжала буквально терроризировать диспетчеров коммунальной службы. И тогда к ней отправили электрика. Не специально, но так случилось, что в момент ее обращения в офисе АДС присутствовал только этот специалист.

Зато электрик к проблеме отнесся со всей ответственностью. Он обследовал всю квартиру и нашел-таки причину шума. Оказалось, что кровать бабушки располагалась рядом со старым холодильником, который периодически дребезжал. Так что мужчине осталось лишь отодвинуть от стены предмет бытовой техники. Теперь и старушка, и диспетчеры вздохнули спокойно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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