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Обнинск поможет президенту на 100 процентов

13 марта 2019
Экология


Обнинск поможет президенту на 100 процентов

Проблема с бытовыми отходами во всём мире становится всё более острой.

И хорошо, что в нашей стране всё-таки взялись её решать. Дело это настолько сложное, что президент РФ даже попросил у народа помощи.

– А как дела с мусором обстоят в Обнинске? – поинтересовались мы у директора «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентина СКОРИКОВА.

– Большинство проблем с ТКО горожане просто не замечают. Мы справились с вывозом и не допускаем завалов у контейнеров. У нас есть площадка сортировки. Мы стремимся перерабатывать как можно больше мусора и отбирать из него максимальное количество вторичных фракций.

– Это реально?

– Да. Мы уже приступили к монтажу нового оборудования и к 1 июля запустим в промзоне мусоросортировочный комплекс на 150 тысяч тонн. Новые технологии позволят в несколько раз сократить объём отходов, которые отправляются на полигон.

– Значит, поможем президенту решить проблему мусора?

– Естественно. Президент поставил задачу 60% отходов обрабатывать. Мы уже сегодня обеспечиваем обработку 100 % отходов. Без обработки на полигон ничего не едет. А дальше будем повышать процент возврата в полезный оборот того, что можно использовать из мусора. И таким образом будем снижать объем захораниваемых отходов.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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