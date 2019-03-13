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Обнинцы под покровом ночи творят добрые дела

13 марта 2019
Животные


Обнинцы под покровом ночи творят добрые дела

Сегодня вечером случайная прохожая обратила внимание на молодого человека, который кормил уличную кошку в районе улицы Белкинской.

Этим благородным рыцарем оказался фитнес-тренер одного из городских спортивных клубов Алексей СЕМЕНЦОВ. Как выяснилось, он проезжал мимо на своей машине и увидел кошечку, которая металась по дороге и едва не угодила под колеса проезжавших автомобилей.

К счастью, при себе у молодого человека был пакетик кошачьего корма, так как дома его ждали два хвостатых любимца. Лакомством он поделился и с несчастным замерзшим животным.

- Я здесь проезжаю практически каждый день и раньше эту кошку не видел, вероятно, ее кто-то выкинул, потому что заметно, что она домашняя и ухоженная, - говорит Алексей.

Кошка действительно красивая и ласковая, но, к сожалению, никто из прохожих приютить пушистую малышку не смог, так как у всех уже живут по несколько домашних питомцев. Единственное, чем смог еще помочь Алексей, это немного согреть животное в машине.

Если кто-то из наших подписчиков хотел бы забрать кошку себе – позвоните по номеру 8-906-784-81-61.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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