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13 марта 2019
Животные
Обнинцы под покровом ночи творят добрые дела
Этим благородным рыцарем оказался фитнес-тренер одного из городских спортивных клубов Алексей СЕМЕНЦОВ. Как выяснилось, он проезжал мимо на своей машине и увидел кошечку, которая металась по дороге и едва не угодила под колеса проезжавших автомобилей.
К счастью, при себе у молодого человека был пакетик кошачьего корма, так как дома его ждали два хвостатых любимца. Лакомством он поделился и с несчастным замерзшим животным.
- Я здесь проезжаю практически каждый день и раньше эту кошку не видел, вероятно, ее кто-то выкинул, потому что заметно, что она домашняя и ухоженная, - говорит Алексей.
Кошка действительно красивая и ласковая, но, к сожалению, никто из прохожих приютить пушистую малышку не смог, так как у всех уже живут по несколько домашних питомцев. Единственное, чем смог еще помочь Алексей, это немного согреть животное в машине.
Если кто-то из наших подписчиков хотел бы забрать кошку себе – позвоните по номеру 8-906-784-81-61.
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