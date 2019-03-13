Обнинцы под покровом ночи творят добрые дела

Сегодня вечером случайная прохожая обратила внимание на молодого человека, который кормил уличную кошку в районе улицы Белкинской.Этим благородным рыцарем оказался фитнес-тренер одного из городских спортивных клубов Алексей СЕМЕНЦОВ. Как выяснилось, он проезжал мимо на своей машине и увидел кошечку, которая металась по дороге и едва не угодила под колеса проезжавших автомобилей.К счастью, при себе у молодого человека был пакетик кошачьего корма, так как дома его ждали два хвостатых любимца. Лакомством он поделился и с несчастным замерзшим животным.- Я здесь проезжаю практически каждый день и раньше эту кошку не видел, вероятно, ее кто-то выкинул, потому что заметно, что она домашняя и ухоженная, - говорит Алексей.Кошка действительно красивая и ласковая, но, к сожалению, никто из прохожих приютить пушистую малышку не смог, так как у всех уже живут по несколько домашних питомцев. Единственное, чем смог еще помочь Алексей, это немного согреть животное в машине.Если кто-то из наших подписчиков хотел бы забрать кошку себе – позвоните по номеру 8-906-784-81-61.