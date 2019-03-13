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13 марта 2019
Культура
Жительница Обнинска нашла на чердаке старинную картину
Маргарита С. на своей даче бывала не часто, а недавно и вовсе решила её продать и, чтобы подготовить дом к показу, занялась уборкой.
Под грудой старых журналов Маргарита обнаружила аккуратно переложенную папиросной бумагой картину, подписанную «Sianni».
Имя художника никому из окружающих ничего не говорит, местные знатоки искусства ничего внятного сказать не могут, но Маргарита уверена, что написал картину очень хороший художник.
Как появилась на обнинской крыше картинка из жизни австрийских мещан – неизвестно.
– Может быть, кто-то что-то знает об этой картине? – спрашивает Маргарита.
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