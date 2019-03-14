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14 марта 2019
Силовики
В Калужской области наказали 10 коллекторских агентств
В этом году судебные приставы Калужской области применили меры административного воздействия в отношении десяти коллекторских агентств – так называемых юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Как проинформировали приставы, все разбирательства были инициированы в связи с жалобами граждан. И все дела были рассмотрены судом с назначением штрафов от 20 тысяч рублей.
Жителям региона силовики напомнили, что с 2017 года взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. А действия их сотрудников по отношению к физическим лицам строго регламентируются соответствующим Федеральным законом №230. Если же они выходят за допустимые рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. Граждане в этом случае вправе обращаться в надзорный орган, которым является служба судебных приставов.
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