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14 марта 2019
Происшествия
Загадочная обнинская «Чёрная Волга» повреждена
Произошло это на улице Поленова, в районе «Белорусского» квартала. Неизвестные разбили заднее стекло и скрылись.
На месте происшествия уже работают правоохранители. Как прокомментировал нашему новостному порталу начальник обнинского отдела ГИБДД Алексей ИСАЕВ, сотрудники полиции уже занимаются установкой личностей, причастных к случившемуся.
- Виновные будут привлечены к ответственности. Вполне возможно, что к уголовной, - заявил Исаев.
Как будут квалифицированы действия преступников, пока неизвестно. В настоящее время рассматривается две версии: покушение на чужое имущество и попытка угона.
Напомним, что появление в городе машины-контролера вызвало большой общественный резонанс. Ей неоднократно заклеивали стекло напротив камеры, а некоторые интернет-пользователи в социальных сетях давно уже грозились с «Чёрной Волгой» расправиться.
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