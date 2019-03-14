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Тайна старой картины, найденной в Обнинске, разгадана

14 марта 2019
Резонанс


Тайна старой картины, найденной в Обнинске, разгадана

Жительница Обнинска Маргарита нашла на чердаке старинную картину.

После публикации этой истории на нашем сайте, мы получили письмо от искусствоведа Ирины Евгеньевны c разрешениеv его опубликовать:

«Живу я не в Обнинске, а между Селятино и Наро-Фоминском. Случайно как-то перешла по ссылкам на ваш сайт. Видимо, потому что смотрю разные сайты по искусству, и ваша тема всплыла и меня заинтриговала.

Sianni - это популярное имя. Оно взято в кавычки – значит, это название картинки. То есть, у нас есть только имя женщины и нет авторской подписи художника. Фигурка женщины (в частности, ее костюм) – это итальянский стиль. Жанровая сцена. Акварель очень похожа на работу художника Eugenio Zampighi. У этого живописца много аналогичных жанровых сцен.

Моделями художникам чаще всего служат одни и те же, и в большинстве своем, близкие люди. Художник использовал фотографию. Но фотография была еще черно-белая. А для будущей картины нужен цвет. Для этого и создаются этюды. Их обычно бывает много. Именно этюд-акварель мы и видим у Маргариты.

Можно проанализировать одежду, в частности, заложенный углом фартук модели на предложенном этюде и, например, на одной из уже готовых картин художника.

Да и сами лица моделей: и мужчины, и женщины, очень похожи, несмотря на возрастные изменения моделей. Возможно, это дочь художника. Потому что одна и та же женщина присутствует на многих картинах.

В Россию этюд попал, с большой вероятностью, как военный трофей. Цивилизованно, так сказать, вывозились наиболее ценные экспонаты. А на такую "мелочь", не очень обращали внимание. Но это не поощрялось и могло быть расценено как посягательство на госсобственность. Поэтому, экземпляр и был припрятан.

Мне доводилось видеть именно акварели в качестве военных трофеев ВОВ в плохом состоянии из-за выгорания и утраты настоящего цвета. Акварель не любит света, в особенности прямых солнечных лучей. Выгорает быстрее, чем обычные обои. Акварель Маргариты сохранилась превосходно, благодаря своей почти музейной законсервированности».

 
 
Автор новости: Рената Белич

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