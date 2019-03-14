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65 лет мирному атому: вопросы и ответы

14 марта 2019
Наука и техника


65 лет мирному атому: вопросы и ответы

В этом году в Обнинске будет отмечаться крупный праздник – 65-летие Первой в мире АЭС.

В преддверии этой даты еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».

Наш город – родина Первой в мире АЭС, а главным «двигателем» любого большого дела являются люди, которые стояли у истоков. В истории Первой АЭС одним из таких мастодонтов был Николай Антонович ДОЛЛЕЖАЛЬ – советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, профессор, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1984 гг.), лауреат трех Сталинских (1949, 1952, 1953), Ленинской (1957) и двух Государственных премий СССР (1970, 1976).

ТАЛАНТЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ И КОНСТРУКТОР

Интересно, что по рассказам жены Доллежаля, один из величайших советских конструкторов стал таковым в некотором роде по воле случая – в далеком 1923 году он приехал в Москву, чтобы поступать в консерваторию, поскольку был талантливым пианистом. Документы в МВТУ подал за компанию с друзьями, а экзамены сдал легко и остался учиться в техническом вузе.

В 1923 году он окончил Московское высшее техническое училище, которое стало знаменитой «бауманкой». Доллежаль работал в разных конструкторских бюро, возглавлял важнейшие промышленные предприятия в Киеве, Ленинграде и Свердловске. Под его руководством проектировались первые промышленные ядерные реакторы для производства оружейного плутония. После успешного испытания атомного оружия в 1949 году Доллежаль сосредоточился на разработке ядерных реакторов для корабельных установок. В 1954 году под его руководством появился первый проект реакторной установки для подводных лодок и была запущена Первая в мире АЭС в Обнинске.

По его собственным словам, его часто назначали руководить проектами, которые нужно было поднимать с нуля, но это ученого не пугало – он очень любил начинать новое дело.

КАКОВА РОЛЬ КОРОБКА СПИЧЕК В СХЕМЕ РЕАКТОРА

В январе 1946 года состоялась первая встреча Николая Доллежаля с Игорем КУРЧАТОВЫМ. Она стала судьбоносной, на десятилетия определив главное дело жизни Доллежаля.

– ...Нам необходимо в кратчайший срок создать урановый «котел» промышленного назначения..., — такую задачу поставил перед учеными Курчатов.

За разработку конструкции «котла» и взялась возглавляемая Николаем Доллежалем группа опытнейших специалистов НИИ Химмаш.

В феврале 1946 года Доллежаль предлагает оригинальное решение будущего реактора с вертикальной схемой, которая была проработана его командой, имела множество преимуществ и была поддержана как Курчатовым, так и авторитетной комиссией ПГУ и принята к реализации. Говорят, что озарение по созданию вертикального реактора пришло в голову Николаю Антоновичу, когда он играл с коробком спичек.

Идеи Доллежаля, реализованные в первых промышленных уран-графитовых аппаратах, заложили основы конструкции будущих канальных энергетических реакторов. Начало этому направлению развития отечественной атомной энергетики положила запущенная в июне 1954 года Первая в мире АЭС.

НЕ ОЧЕВИДНО, НО ВЕРОЯТНО

В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ ОПТИМИЗМ?

Физики оценивают степень оптимизма в «доллежалях». Эта «единица измерения» появилась благодаря Первой в мире АЭС.

Однажды Игоря Васильевича Курчатова и его ближайших соратников пригласили в Кремль. Первая АЭС уже строилась, но возникали сомнения – а будет ли она работать?

Один из членов правительства спросил ученых: «Вы уверены, что станция даст ток? Хотел бы выслушать каждого – если есть хоть малейшие сомнения, прошу говорить о них откровенно».

Первым встал Доллежаль.

– Станция будет работать. У меня сомнений нет, – сказал он.

Вторым поднялся Дмитрий Иванович БЛОХИНЦЕВ.

– В физику входит новое понятие – степень оптимизма. И его мы начинаем измерять в «доллежалях». Раз Николай Антонович сказал – «будет!», значит, так тому и быть, – Блохинцев улыбнулся.

Затем все присутствующие подтвердили: Первая АЭС наверняка заработает! Молчал лишь Игорь Васильевич. Наверное, в эти минуты он еще раз убеждался, насколько верны его делу те люди, которых он привлек к урановому проекту... Да, они стали не только единомышленниками, но и соратниками...

"Вы и мы"

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