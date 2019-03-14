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14 марта 2019
Наука и техника
65 лет мирному атому: вопросы и ответы
В преддверии этой даты еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, а главным «двигателем» любого большого дела являются люди, которые стояли у истоков. В истории Первой АЭС одним из таких мастодонтов был Николай Антонович ДОЛЛЕЖАЛЬ – советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, профессор, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1984 гг.), лауреат трех Сталинских (1949, 1952, 1953), Ленинской (1957) и двух Государственных премий СССР (1970, 1976).
ТАЛАНТЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ И КОНСТРУКТОР
Интересно, что по рассказам жены Доллежаля, один из величайших советских конструкторов стал таковым в некотором роде по воле случая – в далеком 1923 году он приехал в Москву, чтобы поступать в консерваторию, поскольку был талантливым пианистом. Документы в МВТУ подал за компанию с друзьями, а экзамены сдал легко и остался учиться в техническом вузе.
В 1923 году он окончил Московское высшее техническое училище, которое стало знаменитой «бауманкой». Доллежаль работал в разных конструкторских бюро, возглавлял важнейшие промышленные предприятия в Киеве, Ленинграде и Свердловске. Под его руководством проектировались первые промышленные ядерные реакторы для производства оружейного плутония. После успешного испытания атомного оружия в 1949 году Доллежаль сосредоточился на разработке ядерных реакторов для корабельных установок. В 1954 году под его руководством появился первый проект реакторной установки для подводных лодок и была запущена Первая в мире АЭС в Обнинске.
По его собственным словам, его часто назначали руководить проектами, которые нужно было поднимать с нуля, но это ученого не пугало – он очень любил начинать новое дело.
КАКОВА РОЛЬ КОРОБКА СПИЧЕК В СХЕМЕ РЕАКТОРА
В январе 1946 года состоялась первая встреча Николая Доллежаля с Игорем КУРЧАТОВЫМ. Она стала судьбоносной, на десятилетия определив главное дело жизни Доллежаля.
– ...Нам необходимо в кратчайший срок создать урановый «котел» промышленного назначения..., — такую задачу поставил перед учеными Курчатов.
За разработку конструкции «котла» и взялась возглавляемая Николаем Доллежалем группа опытнейших специалистов НИИ Химмаш.
В феврале 1946 года Доллежаль предлагает оригинальное решение будущего реактора с вертикальной схемой, которая была проработана его командой, имела множество преимуществ и была поддержана как Курчатовым, так и авторитетной комиссией ПГУ и принята к реализации. Говорят, что озарение по созданию вертикального реактора пришло в голову Николаю Антоновичу, когда он играл с коробком спичек.
Идеи Доллежаля, реализованные в первых промышленных уран-графитовых аппаратах, заложили основы конструкции будущих канальных энергетических реакторов. Начало этому направлению развития отечественной атомной энергетики положила запущенная в июне 1954 года Первая в мире АЭС.
В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ ОПТИМИЗМ?
Физики оценивают степень оптимизма в «доллежалях». Эта «единица измерения» появилась благодаря Первой в мире АЭС.
Однажды Игоря Васильевича Курчатова и его ближайших соратников пригласили в Кремль. Первая АЭС уже строилась, но возникали сомнения – а будет ли она работать?
Один из членов правительства спросил ученых: «Вы уверены, что станция даст ток? Хотел бы выслушать каждого – если есть хоть малейшие сомнения, прошу говорить о них откровенно».
Первым встал Доллежаль.
– Станция будет работать. У меня сомнений нет, – сказал он.
Вторым поднялся Дмитрий Иванович БЛОХИНЦЕВ.
– В физику входит новое понятие – степень оптимизма. И его мы начинаем измерять в «доллежалях». Раз Николай Антонович сказал – «будет!», значит, так тому и быть, – Блохинцев улыбнулся.
Затем все присутствующие подтвердили: Первая АЭС наверняка заработает! Молчал лишь Игорь Васильевич. Наверное, в эти минуты он еще раз убеждался, насколько верны его делу те люди, которых он привлек к урановому проекту... Да, они стали не только единомышленниками, но и соратниками...
"Вы и мы"
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