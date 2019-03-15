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Злостный нарушитель ПДД может сесть в тюрьму за перегон «Чёрной Волги» [+видео]

15 марта 2019
Происшествия


Злостный нарушитель ПДД может сесть в тюрьму за перегон «Чёрной Волги» [+видео]

Вчера в Обнинске разбили стекло многострадальной «Чёрной Волге», которая была припаркована на остановке в районе Экодолья.

Напомним, автомобиль обычно находится в разных частях города и фиксирует нарушения правил дорожного движения.

Как оказалось, «Волга» очутилась здесь не просто так - некий товарищ по своему желанию просто взял и переместил автомобиль на другую сторону. Воспользовавшись тросом, мужчина попытался отбуксировать машину в сторону Кривского.

К счастью, полицейские тем же вечером выяснили личность самоуправца, и он уже признался в содеянном.

Выяснилось, что у данного 59-летнего гражданина из Кривского внушительный послужной список нарушений. Около 50 раз его штрафовали за превышение скорости от 20-40 км/ч, а также за превышение от 40-60 км/ч. Кроме того, он попадался на том, что возил ребёнка без детского кресла, выезжал на встречку, ездил с нечитаемыми госномерами и повторно нарушал эти пункты. Не говоря о том, что данный мужчина, работающий менеджером на предприятии, ранее был судим за незаконный оборот оружия!

В данный момент отдел дознания ОМВД России по Обнинску возбудил уголовное дело. Лихачу грозит до 5 лет лишения свободы.



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Автор новости: Дарья Гумерова

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