|
16 марта 2019
Ну и ну!
В Обнинске вскрыли квартиру, доверху забитую мусором!
Тогда общественность потрясло не только состояние девочки, но и само жильё. Квартира была буквально завалена мусором и хламом!
Оказалась, что такие апартаменты есть и в Обнинске.
В одной из квартир в доме на улице Гагарина, 61 мужчина, вероятно, годами складировал мусор. Пару лет назад хозяин угодил в психиатрическую лечебницу, и долгое время его жильё никак не использовалось. Окна были открыты, зимой от квартиры исходил холод, и соседи попросили управляющую компанию «Чип» вскрыть двери. Тем более, что пустующее помещение было потенциально опасно - вдруг где-то прорвёт трубу, а хозяина нет.
Как рассказал нашему порталу руководитель УК Евгений ХАЛЕЦКИЙ, чтобы вскрыть квартиру, потребовалось множество обращений в разные инстанции, кроме того, были приложены усилия и для поиска близких хозяина. К счастью, удалось разыскать его родственницу из Москвы. Собственно, в ее присутствии и вскрыли квартиру.
Картина, представшая перед коммунальщикам, была впечатляющая. Практически до потолка комнаты были набиты хламом: коробками, пакетами с мусором, одеждой. Все это больше походило на помойку. Более того, через открытые форточки сюда залетели уточки, которые мирно гнездились в клетчатом пакете времён Черкизона.
Сейчас, по словам Халецкого, квартирой занимается родственница хозяина. Что касается коммуникаций, то соседям ничего не грозит, все возможные проблемы с газом или водопроводом устранены.
1334 просмотра
Последние новости из рубрики «Ну и ну!» и по тэгам #мусор:
14 марта 2019
После визита комиссии из кухни исчезла газовая плита
В дом на Энгельса, 23 в Обнинске пришли проверять газовые плиты. По этому адресу раньше располагалось
13 марта 2019
Обнинск поможет президенту на 100 процентов
Проблема с бытовыми отходами во всём мире становится всё более острой. И хорошо, что в нашей стране всё-таки
12 марта 2019
Как электрик проблему «шумящих труб» решал
Забавную историю, случившуюся на этой неделе, рассказали нашим журналистам работники аварийно-диспетчерской
9 марта 2019
В обнинском фитнес-клубе посетителя застукали за неприличным занятием
Наша читательница Валентина Н. рассказала об очень странном походе в местный фитнес-клуб. Вместе с подружкой
6 марта 2019
В Обнинске ликвидировали более 40 свалок
Жители Обнинска все чаще со своими проблемами обращаются в региональное отделение Общероссийского народного
3 марта 2019
Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке
Уровень непрофессионализма отдельных представителей сферы услуг наукограда становится опасным для здоровья
27 февраля 2019
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
Жительница Обнинска Ольга Геннадьевна, проезжая по Олимпийской деревне населённого пункта Кабицыно, заметила,
25 февраля 2019
В Обнинске школьница помогла полицейским задержать извращенца
В наукограде задержали мужчину, который обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении
24 февраля 2019
Сколько денег собирает «мусорная» реформа в Обнинске?
Калуга и область перешли на новую систему обращения с коммунальными отходами. Правительство России в
20 февраля 2019
Обнинцам следует быть внимательнее с платежками
В ящики обнинцев начала поступать новая платежка – объединенный платежный документ, который включает
Архив новостей
Самое оцененное
18 февраля 2019
В Обнинске девушка несколько часов заглушала телевизор соседей, распеваясь акапелла
Воскресное утро жительницы многоквартирного
21 февраля 2019
Обнинцы в ужасе от гнилых фруктов в «Пятерочке»
В сетевых магазинах города периодически возникают проблемы с качеством продукции.
25 февраля 2019
Житель Обнинска пытается призвать к ответу убийцу животных
Житель Обнинска Василий Михайлович БОЙКО, проживающий в доме
Самое читаемое
Официально
11 марта 2019
Их разыскивает полиция
Культура
13 марта 2019
Жительница Обнинска нашла на чердаке старинную картину
Лента новостей
17 марта 2019
Культура
В Обнинске откроется выставка картин Алексея Никитенкова
В...
17 марта 2019
Криминал
Воровка регулярно обкрадывала свою подругу
Неосмотрительность...
17 марта 2019
Криминал
Строитель из Кургана в Обнинске стал вором
С...
17 марта 2019
Торговля
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
Если...
16 марта 2019
Общество
Взять велосипед напрокат в Обнинске можно будет через мобильное приложение
Совсем...
16 марта 2019
Криминал
Сбылись худшие опасения обнинского активиста
Обнинский...
16 марта 2019
Экология
Кто отравляет калужскую Долину источников?
В...
15 марта 2019
Общество
Президент Обнинской ТПП первым опробовал велошеринг
В...
15 марта 2019
Экономика
Технический сбой у
Сегодня...
15 марта 2019
Криминал
В Белоусове
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Загадочная обнинская «Чёрная Волга» повреждена
2
2
В Обнинске вскрыли квартиру, доверху забитую мусором!
3
1
Сбылись худшие опасения обнинского активиста
4
1
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
5
1
Депутат Заксобрания Александр Бушин снова пообещал рассчитаться с кредиторами
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
3
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
4
15
В Обнинске опять случилась авария на «зебре»
5
11
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
44
Обнинцы с замиранием сердца ждут, как решится судьба онколога Павла Свиридова
3
26
На обнинском железнодорожном вокзале продолжают хамить пассажирам
4
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
5
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Доска объявлений
События
103
Компьютеры
312
Работа
760
Недвижимость
868
Авто-мото
485
Бытовая техника
369
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1080
Оргтехника
69
Мобильная связь
161
Услуги
2568
Разное
1197
|
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432