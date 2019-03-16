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В Обнинске вскрыли квартиру, доверху забитую мусором!

16 марта 2019
Ну и ну!


В Обнинске вскрыли квартиру, доверху забитую мусором!

Буквально на прошлой неделе все федеральные каналы трубили о девочке-Маугли в одной из московских квартир.

Тогда общественность потрясло не только состояние девочки, но и само жильё. Квартира была буквально завалена мусором и хламом!

Оказалась, что такие апартаменты есть и в Обнинске.

В одной из квартир в доме на улице Гагарина, 61 мужчина, вероятно, годами складировал мусор. Пару лет назад хозяин угодил в психиатрическую лечебницу, и долгое время его жильё никак не использовалось. Окна были открыты, зимой от квартиры исходил холод, и соседи попросили управляющую компанию «Чип» вскрыть двери. Тем более, что пустующее помещение было потенциально опасно - вдруг где-то прорвёт трубу, а хозяина нет.

Как рассказал нашему порталу руководитель УК Евгений ХАЛЕЦКИЙ, чтобы вскрыть квартиру, потребовалось множество обращений в разные инстанции, кроме того, были приложены усилия и для поиска близких хозяина. К счастью, удалось разыскать его родственницу из Москвы. Собственно, в ее присутствии и вскрыли квартиру.

Картина, представшая перед коммунальщикам, была впечатляющая. Практически до потолка комнаты были набиты хламом: коробками, пакетами с мусором, одеждой. Все это больше походило на помойку. Более того, через открытые форточки сюда залетели уточки, которые мирно гнездились в клетчатом пакете времён Черкизона.

Сейчас, по словам Халецкого, квартирой занимается родственница хозяина. Что касается коммуникаций, то соседям ничего не грозит, все возможные проблемы с газом или водопроводом устранены.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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