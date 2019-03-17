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17 марта 2019
Торговля
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
Почему-то там уличных торговцев никто не обвиняет в том, что они портят облик прекрасного города. И никто не видел, чтобы этих коробейников кто-то ловил или штрафовал.
Обнинским лоточникам о таком приходится только мечтать. На них объявлена настоящая охота. Бедные люди, которые не могут найти себе работу, но как-то пытаются прокормить себя и детей, оказывается, нарушают при этом закон, потому как не получили разрешение на то, чтобы продавать! Нет денег и нет работы? А кого это волнует? Закон есть закон!
Cотрудники ОМВД России по городу Обнинску и Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска регулярно пресекают самовольную торговлю. В ходе очередного рейда установлен факт самовольной лоточной торговли текстильными изделиями физическим лицом на земельном участке по проспекту Маркса, д.50 рядом с ТЦ «Маргарита».
«Незаконная торговля пресечена, – рапортуют чиновники. – Участок освобожден. Нарушитель приглашена в ОМВД с целью привлечения к административной ответственности».
Вряд ли кого-то из чиновников интересует, что будет есть эта женщина и её дети, где она найдёт работу.
– Бедным людям легче было выживать в 90-ые, – говорит одна из обнинских коробейниц, – тогда, если не было денег, можно было взять и продать что-то. А сегодня нам даже пойти некуда. Запрещено всё. Раньше были «блошиные рынки», они и сегодня есть в Европе. Пусть нам, бедным людям, отведут место, где мы сможем торговать.
В соответствии с законом от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» самовольная установка временных объектов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.
Рейды ОМВД совместно с Администрацией города Обнинска проводятся регулярно.
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