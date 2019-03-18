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18 марта 2019
Силовики
В Обнинске расправились с китайскими огурцами
Местные дачники вплотную заняты подготовкой к садово-огородному сезону.
Поэтому на прилавках магазинов сейчас в изобилии можно найти всевозможные семена цветов, овощей и ягод. У каждой хозяйки есть свои любимые сорта, проверенные годами, семена которых она покупает из года в год. Однако нередко огородники приобретают и новинки селекции, обещающие обильную урожайность в рекордно короткие сроки.
Свою контрольную закупку продукции на рынках Обнинска, Малоярославца и Мосальска провели и специалисты регионального Управления Россельхознадзора.
- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения правил реализации партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: семена огурца сортов Китайский жароустойчивый, Китайский фермерский, Китайский холодоустойчивый, - сообщает ведомство.
Товар снят с реализации, к административной ответственности привлечено трое граждан. Управление Россельхознадзора по Калужской области обращает внимание потребителей, что при покупке семян необходимо спрашивать у продавцов документы, подтверждающие качество заявленной продукции.
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