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18 марта 2019
МЧС
Вскрытие Протвы ожидают на следующей неделе
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, река Ока в районе областного центра вскрылась, и на этой неделе крупные реки полностью освободятся от ледяного покрова.
- По опыту, при устойчивой плюсовой температуре водоемы Обнинска последуют примеру «старших товарищей» через неделю, - говорит Сергей Петрович.
Сейчас толщина льда на реке Протве составляет 22 сантиметра, на Белкинских прудах этот показатель чуть выше – 28 сантиметров, однако спасатели не рекомендуют выходить на водоемы. (UPD: ВНИМАНИЕ! Данные уточнены, лёд оказался ещё тоньше!)
- Толщина льда хорошая, но есть проталины, к тому же из-за процесса таяния уровень воды поднимается, и лед может отходить от берегов, - предупреждает Сергей Краско.
Весна в этом году наступает стремительными темпами, однако в ГУ МЧС по Калужской области прогнозируют, что паводок будет ниже уровня прошлого года. Однако даже при таком благоприятном раскладе спасатели рекомендуют собственникам Кончаловских дач, территория которых подвержена затоплению, воздержаться от посещения своих участков.
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