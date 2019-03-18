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Вскрытие Протвы ожидают на следующей неделе

18 марта 2019
МЧС


Вскрытие Протвы ожидают на следующей неделе

Этой весной специалисты регионального Управления МЧС России прогнозировали освобождение рек Калужской области ото льда к 18 марта.

Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, река Ока в районе областного центра вскрылась, и на этой неделе крупные реки полностью освободятся от ледяного покрова.

- По опыту, при устойчивой плюсовой температуре водоемы Обнинска последуют примеру «старших товарищей» через неделю, - говорит Сергей Петрович.

Сейчас толщина льда на реке Протве составляет 22 сантиметра, на Белкинских прудах этот показатель чуть выше – 28 сантиметров, однако спасатели не рекомендуют выходить на водоемы. (UPD: ВНИМАНИЕ! Данные уточнены, лёд оказался ещё тоньше!)

- Толщина льда хорошая, но есть проталины, к тому же из-за процесса таяния уровень воды поднимается, и лед может отходить от берегов, - предупреждает Сергей Краско.

Весна в этом году наступает стремительными темпами, однако в ГУ МЧС по Калужской области прогнозируют, что паводок будет ниже уровня прошлого года. Однако даже при таком благоприятном раскладе спасатели рекомендуют собственникам Кончаловских дач, территория которых подвержена затоплению, воздержаться от посещения своих участков.

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Автор новости: Евгения Никитина

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