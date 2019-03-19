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19 марта 2019
Дороги
Блондинка за рулем, увлекшись разговором, чуть не сбила женщину на «зебре»!
Наша читательница Марина на днях едва не угодила под колеса иномарки, за рулем которой находилась молодая девушка.
Женщина переходила по пешеходному переходу на остановке «Овраг».
- Я всегда очень внимательно перехожу проезжую часть, так как боюсь машин, - рассказывает женщина. – Прежде, чем ступить на «зебру», 10 раз посмотрю по сторонам, и только убедившись, что меня точно пропускают, делаю шаг. Так было и сейчас - с левой стороны меня пропустили и я спокойно перешла. По правой стороне движения в это время ехала иномарка, которая еще метров за 10 тоже приостановилась. Я подумала, что она меня пропускает.
Но дело было в том, что автомобиль притормозил не из-за пешехода. Во-первых, за несколько метров до «зебры» находился «лежачий полицейский», а во-вторых, рядом с остановкой до этого случилась авария – одна легковушка «догнала» другую. Собственно, поэтому, как всегда, проезжающие мимо водители притормаживали и глазели.
Но тогда Марина об этом не знала и была на 100% уверена, что иномарка притормозила именно для того, чтобы ее пропустить. Поэтому женщина продолжала спокойно переходить дорогу. Но вдруг приближающаяся машина перед «зеброй» увеличила скорость.
- Боковым зрением я заметила, что на меня едет автомобиль! – рассказывает Марина. – Повернула голову и увидела, что за рулем и на пассажирском сидении сидят две блондинки и переговариваются друг с другом, вообще не глядя на дорогу! Я едва успела отпрыгнуть, машина едва не наехала мне на пятки. А девчонки так и поехали дальше, даже не поняв, что они только что чуть не сбили человека на пешеходном переходе. Вот честно слово, как после этого не шутить про блондинок? Только это было совсем не смешно!
Марина была в таком шоке, что с перепугу даже не успела запомнить номер машины. Поэтому мы поинтересовались в полиции города, что должен делать пешеход в такой ситуации? Есть ли шанс привлечь безответственного водителя к ответственности?
По словам сотрудника пресс-службы ОМВД по Обнинску Екатерины ЕГОРЧЕНКОВОЙ, пешеход может сообщить об инциденте в дежурную часть по телефону 39-498-02 с городского, или «102» с мобильного о том, где и когда чуть не произошло ДТП. Сотрудники ГИБДД проведут проверку, установят водителя и примут соответствующие меры.
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