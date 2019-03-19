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19 марта 2019
Строительство
Мэрия просит взять здание «Атомиздата» под охрану
Ранее территория так называемого «Атомиздата» находилась в ведомстве «Росатома», однако федеральное учреждение избавилось от лишнего балласта год назад.
Многие считали, что именно федеральная принадлежность и была главным камнем преткновения в судьбе здания, однако и в сентябре прошлого года оно фактически продолжало быть бесхозным. Его облюбовали руферы, один из них даже упал с хозпостройки «Атомиздата». Прошло полгода, однако там ничего не изменилось.
- Сейчас постройка находится в хозяйственном ведение судебного департамента Калужской области, и город уже обращался с просьбой организовать охрану объекта, чтобы обеспечить его сохранность, - прокомментировал ситуацию градоначальник Владислав ШАПША.
На ремонт помещения денег у областной структуры пока нет, поэтому рассчитывать на скорый переезд Обнинскому городскому суду не приходится.
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