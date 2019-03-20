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20 марта 2019
Экономика
Где работать калужской молодёжи?
Решаются эти вызовы с разной степенью эффективности. Власти Калужской области подошли к вопросу трудоустройства молодёжи предельно серьёзно.
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПОДРОСТКОВ ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ
Чтобы понять, где хотят работать нынешние выпускники школ, в регионе ежегодно проводится анкетирование учащихся 9-11 классов по вопросам профессионального самоопределения. Выявляются профессиональные способности школьников на основе современных форм тестирования.
Определиться с выбором будущей профессии удалось 57% опрошенных девятиклассников и 75% одиннадцатиклассников. Остаться в Калужской области планирует каждый второй опрошенный школьник.
Многие выпускники охотно делают выбор в пользу целевого обучения. Это возможность бесплатно обучаться по направлению от предприятия или организации с последующим гарантированным трудоустройством. В период обучения работодатель оказывает студенту-целевику меры социальной поддержки и предоставляет базу для прохождения практики. В настоящее время по целевым направлениям обучается около 2 тысяч студентов из нашей области.
ДО 2024 ГОДА ОБЛАСТИ ПОТРЕБУЕТСЯ 65,5 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
19 марта в Доме Правительства области в рамках ежегодной профориентационной акции «Выпускник» состоялось региональное родительское собрание на тему: «Профессиональные намерения школьников и открывающиеся возможности для выпускников».
В нашем регионе открываются новые производства, модернизируются традиционные предприятия, и в базе данных службы занятости ежедневно в актуальном состоянии содержится информация о 9 тысячах вакансий. Формируется прогноз потребности в трудовых ресурсах на ближайшие 7 лет.
В период до 2024 года области потребуется 65,5 тысяч рабочих и специалистов. Из них на вновь создаваемые рабочие места - более 14,5 тысячи человек.
КАЛУЖСКИЙ АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Московской школой управления «Сколково» разработан региональный Атлас новых профессий. Это альманах перспективных отраслей и профессий в нашем регионе на ближайшие 15–20 лет, который поможет молодежи сделать правильный выбор будущей профессии.
В прошлом году более 1,5 тыс. школьников посетили более 60 предприятий области.
Собравшимся напомнили о возможности получения профессии в ведомственных учебных заведениях МЧС и МВД РФ. Информацию об организациях высшего и профессионального образования, а также о работодателях области, можно получить на профориентационном портале Калужской области Профи40.ru.
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