|
20 марта 2019
Дети
Родителям на заметку: что глотают обнинские дети
Три самых страшных предмета: батарейки, магниты, осока.
Молодые родители порою даже не подозревают, на какие странные поступки способны их детишки. Недавно мы рассказали о пятилетней малышке, проглотившей батарейку. Мы спросили у обнинских врачей, как часто и что тащат в рот дети наукограда.
ЧТО СТРАШНЕЕ: ЗУБОЧИСТКА ИЛИ МАГНИТ?
– Часто ли детишки глотают несъедобные предметы? – спросили мы врача, проводящего эндоскопию. – И что они обычно проглатывают?
– Врачи-эндоскописты обозначают три самых опасных предмета: это батарейки, магниты и осока. Все эти вещи могут сделать ребёнка инвалидом. У нас на КТ часто бывают пациенты, которые глотают батарейки, – рассказывает врач. – Иногда этот предмет прилипает к кишечнику, и приходится удалять часть кишки. Ещё зубочистки любят употреблять, деньги, крышки от сладких напитков, но самое страшное – это магниты.
Есть такая игрушка: набор магнитных шариков, из которых можно делать различные фигурки. Детишки берут шарик в рот и не замечают, как проглатывают его. Особых проблем нет, предмет небольшой и может выйти естественным путём. Но детишки обычно не останавливаются на одном шарике и заглатывают ещё парочку. И если в кишечнике один магнит притянет другой, то сама эта конструкция уже не выйдет.
ЖЕЛАНИЕ ТАЩИТЬ В РОТ ЧТО ПОПАЛО – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Наивные городские дети, отправленные на лето в деревню к бабушке или другим родственникам, сильно раздражают сельских подростков. Поэтому «подшутить» на городскими считается хорошим тоном. И если о том, что лизать железо на морозе не стоит, родители своих отпрысков обычно предупреждают, то правило не тащить в рот всё, что попало, не все дети понимают вовремя. Для некоторых это заканчивается очень печально.
«Взрослые» детишки «шутят» над малышами и предлагают проглотить лист осоки. Опасность этой травы не только в том, что её края остры как бритва. Строение растения такое, что в горле лист застревает и его нельзя вытащить. В результате ребёнок может лишиться лёгкого.
Бывает, что детишки используют в качестве трубок для стрелялок стебли борщевика. Это приводит к страшным ожогам гортани и пищевода.
Возможно, в школе на уроке ОБЖ учителя и расскажут об этих смертельных опасностях, но заглатывать предметы дети начинают значительно раньше, поэтому родители сами должны объяснить, что кольца, градусники, детали лего и прочие несъедобные вещи в рот складывать нельзя, так же как и неизвестную траву, ягоды, грибы и коренья.
721 просмотр
Последние новости из рубрики «Дети»:
8 марта 2019
Двухлетний малыш испортил маме женский день
Только что обнинские спасатели выехали в соседний город Ермолино Боровского района, где в доме № 2 по
4 марта 2019
Пожарные Обнинска пытаются через детей образумить взрослых
Напомним, на прошлой неделе в Обнинске произошло возгорание легкового автомобиля. Случилось это по причине
1 марта 2019
В Обнинске сократилась очередь в ясли
На сегодняшний день в Обнинске практически решена проблема устройства в детские сады малышей с трех лет.
27 февраля 2019
В акции ГИБДД приняли участие малыши из детсада
Сотрудники ГИБДД провели в соседнем городе Жукове акцию «Пусть всегда горит зеленый!», в которой были
17 февраля 2019
В Обнинске полицейские организовали для детей спектакль
В обнинском Центре помощи семье и детям «Милосердие» состоялось очередное мероприятие с участием сотрудников
12 февраля 2019
Есть ли нарушение в перевозке обнинских победителей школьных олимпиад?
Недавняя авария с автобусом, везшим в Калугу детей из соседней области, подтолкнула чиновников к тому,
7 февраля 2019
Обнинский школьник спросил Анатолия Артамонова, трудно ли быть губернатором
Накануне нового года чиновники поучаствовали в акции «Елка добра», помогая реализовать мечты детей с
3 февраля 2019
В Обнинске самая высокая по области плата в детских садах!
Родительская плата за пребывание ребенка в детском саду, установленная правительством Калужской области,
31 января 2019
В Обнинске стражи дорожного порядка определили лучших художников среди школьников
На днях в Обнинске был проведен очередной урок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
30 января 2019
В Обнинске из-за карантина закрыто пять классов
Несмотря на то, что в целом по региону ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями не достигла
Архив новостей
Самое оцененное
21 февраля 2019
Обнинцы в ужасе от гнилых фруктов в «Пятерочке»
В сетевых магазинах города периодически возникают проблемы с качеством продукции.
25 февраля 2019
Житель Обнинска пытается призвать к ответу убийцу животных
Житель Обнинска Василий Михайлович БОЙКО, проживающий в доме
1 марта 2019
Что обещают Обнинску строители платной трассы М-3 «Украина»
Всё идёт к тому, что последние годочки жители Обнинска бесплатно
Самое читаемое
Ну и ну!
3 марта 2019
Обнинская маникюрша вскрыла ногти клиентке
Резонанс
14 марта 2019
Тайна старой картины, найденной в Обнинске, разгадана
Новости Калуги
Лента новостей
20 марта 2019
Образование
Бабушку ученика из «Державы» смутил школьный плакат со словами «государству – крышка»
В...
20 марта 2019
Силовики
Останется ли на своём месте глава обнинских судебных приставов
На...
20 марта 2019
Медицина
Обнинского экс-депутата возмутили цены на «бесплатную» стоматологию в поликлинике
Народный...
20 марта 2019
Криминал
Полицейские задержали
Сотрудники...
20 марта 2019
Силовики
Полицейские пообщались с представителями ТОС и депутатами
На...
20 марта 2019
Криминал
Обнинская полиция вычислила магазинного вора по отпечаткам пальцев
В...
20 марта 2019
Благоустройство
Обнинские улицы станут ярче на шесть миллионов
О...
20 марта 2019
Животные
В Боровском районе задумались над эффективностью отлова собак
В...
20 марта 2019
Криминал
Обнинец, чтобы взять «кредит», заплатил мошенникам 74 тысячи рублей
Сколько...
20 марта 2019
Благоустройство
Балабановцев возмутило «мусорное поле» на улице Гагарина
Таяние...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
12
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
2
5
Депутатов Заксобрания потянуло на эротику?
3
4
Медицинский лохотрон снова домогается обнинских мужчин
4
2
Обнинские дети переселились на крыши
5
2
Жительнице Обнинска поддельные документы помешали стать банкротом
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
3
15
В Обнинске опять случилась авария на «зебре»
4
12
Уличные торговцы: «Бедным людям легче было выживать в 90-ые»
5
11
Скоро в Обнинске появится улица имени футболиста Аршавина
1
50
Приглашённый в обнинскую школу священник осудил роман «Мастер и Маргарита»
2
44
Обнинцы с замиранием сердца ждут, как решится судьба онколога Павла Свиридова
3
26
На обнинском железнодорожном вокзале продолжают хамить пассажирам
4
18
Стало известно, сколько обнинцы заплатят за вывоз мусора
5
16
В Калужской области неизвестные организуют протест против «мусорной реформы»
Доска объявлений
События
103
Компьютеры
312
Работа
760
Недвижимость
868
Авто-мото
485
Бытовая техника
369
Мебель
438
Одежда
347
Животные
1080
Оргтехника
69
Мобильная связь
161
Услуги
2568
Разное
1197
|
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2019 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432