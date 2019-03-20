Обнинец, чтобы взять «кредит», заплатил мошенникам 74 тысячи рублей

Сколько бы ни предупреждали полицейские легковерных граждан о том, что нельзя передавать свои деньги незнакомцам, обнинцы всё равно проявляют чудеса доверчивости и легковерия.На днях, например, 44-летний житель наукограда решил взять кредит. Правда, вместо того, чтобы отправиться непосредственно в банк, он обратился к «Гуглу». В поисках банка в интернете он набрел на сайт какой-то конторы, зарегистрировался и разместил там свои паспортные данные, ИНН и СНИЛС.Через несколько дней ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником одного из Московских банков, сообщил, что кредит в размере 300 тысяч рублей уже одобрен. В ходе беседы незнакомец пояснил, что до перевода денег с одного счета на другой обнинец должен оплатить страховку на получение кредита. Сумма первого взноса составила 5 тысяч рублей. Правда, этого оказалось недостаточно, и мужчине предложили произвести дополнительную оплату. В итоге, доверчивый горожанин сделал пять таких взносов на общую сумму почти в 74 тысячи рублей.Впрочем, всё выглядело очень натурально - в ходе дальнейшего телефонного разговора «сотрудник банка» обещал, что курьер доставит необходимые документы на следующий день. Однако в назначенное время встреча не состоялась, так как представитель банка предложил ее перенести. Также он добавил, что за доставку документов обнинцу придется заплатить еще немного – 7 тысяч рублей. Тогда-то мужчина и заподозрил неладное. Он отказался переводить деньги и заявил, что готов передать необходимую сумму, но только при личной встрече. На этом разговор прервался, и дозвониться до «банка» уже не удавалось.Обнинец обратился в полицию, по данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельства происшедшего. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.