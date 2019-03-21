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21 марта 2019
Резонанс
Чтобы отвязаться от «МегаФона», клиент пригрозил судом
Навязчивость некоторых компаний превосходит всякие пределы.
Вот и компания «Мегафон» продолжает методично приставать к своим бывшим клиентам.
Мы уже рассказывали историю о том, как несколько лет назад мужчина отказался от услуг этой компании. Претензии у всей семьи были достаточно серьёзные, но люди не стали ничего выяснять, просто закончили все отношения.
НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА, КАК МЕНЕДЖЕРЫ РЕШИЛИ ОТВЕТИТЬ
Но это только наш наивный читатель считал, что заплатив по всем непонятно откуда взявшимся счетам, он избавился от навязчивого сервиса «МегаФона». Ему по-прежнему шлют счета. Теперь уже нулевые. Ни статьи, ни обращения, ни письма с требованием прекратить дурацкие рассылки – ничто не возымело действия.
И клиент уже смирился, но тут наступила весна, и менеджеры «МегаФона» вспомнили, что в ноябре журналисты им посылали какой-то вопрос. И, видимо, решили, что сейчас самое время на него ответить. Как говорится, не прошло и полгода. В результате на днях мы получаем письмо:
«Абонент закрыт с 2017 года. Последние движения денежных средств на счету были следующие:
Положительный баланс 194,70 руб.
Далее потрачено на исходящие локальной связи 203,00 руб.
В результате образовался долг 8,30 руб.
Оплачено абонентом 9,00 руб. - 8 октября 2018 года. На данный момент баланс абонента положительный 0,70руб. В чем суть претензии к нам?»
«ПЕРЕСТАНЬТЕ СЛАТЬ СЧЕТА, Я НЕ ВАШ КЛИЕНТ!»
Тут уже не только у клиента, но и у журналистов стало создаваться впечатление, что или девица издевается, или она робот.
– Перестаньте слать человеку свои счета! Вы ему это обещали! И даже прислали письменное подтверждение, что он не ваш клиент, – напомнили мы.
– Дайте координаты клиента! – судя по всему, не поверила журналистам менеджер Мария.
Даем адрес электронной почты.
– Не могли бы Вы рассказать о проблеме, с которой столкнулись с компанией «МегаФон, – интересуется менеджер Мария у бывшего клиента. – Со своей стороны попробую вам помочь.
Обрадованный страдалец от МегаФона подробно излагает в ответном письме суть проблемы:
«Мария, добрый день! Существо моей проблемы с Мегафоном, на мой взгляд, яйца выеденного не стоит, чтобы её решить. Но тем не менее история тянется уже два года. А именно, два года назад я перестал пользоваться услугами вашей компании, однако Мегагафон с упорством достойным лучшего применения ежемесячно присылает мне нулевые счета на свои услуги.
Наконец, в октябре (или ноябре, точно не помню) прошлого года я обратился в офис Мегафона с просьбой принять меры, чтобы счета в мой адрес больше не высылались. За мной, как оказалось, числилась какая-то небольшая задолженность, что само по себе чрезвычайно странно, и требовало бы серьёзного разбирательства, т.к. мой тариф не предусматривал предоставления телефонных услуг авансом - т.е., закончились деньги, прекратилось и предоставление услуг. Откуда какая-то задолженность!?
Я разбираться не стал, предъявленную сумму оплатил, и настоятельно попросил работников офиса принять меры для прекращения подачи мне счетов на оплату, что мне и было обещано. Тем не менее, я по-прежнему продолжаю получать уже осточертевшие послания от вашей конторы. Я уже с серьёзными претензиями вновь обратился в офис вашей компании. Там мне снова пообещали всё порешать, а какой-то более значимый сотрудник вашей конторы прислал мне sms с извинениями и прочим».
Менеджер, задав вопрос и получив ответ, даже не соизволила извиниться за то, что опять отвлекает человека от работы и прочих дел.
УСЛЫШИТ ЛИ МЕГАФОН КЛИЕНТА БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА?
В очередной раз возмущённый маразмом ситуации экс-клиент написал ещё одно письмо менеджеру Марии: «Поразмышляв над вчерашними письмами, я пришёл к решению, о котором вас информирую, и которое вы, при желании, можете довести до сведения своего руководства.
А именно, если ко мне на почту придёт ещё один счёт от Мегафона, я обращусь в судебные инстанции с требованием в судебном порядке прекратить домогательства в мой адрес. Также я обращусь в правоохранительные органы с просьбой разобраться, каким образом при авансовой форме оплаты услуг у меня могла сформироваться задолженность перед вашей компанией. Не сомневаюсь, полагаю, и вы с этим согласитесь, что решение суда будет в мою пользу.
Мария, перечитал ещё раз послание от Мегафона. Я не только уже два года не пользуюсь услугами Мегафона, но вполне официально исключён из числа абонентов, мне, кстати, в офисе даже бумагу дали, что я абонентом не являюсь и никаких претензий со стороны Мегафона ко мне нет, а мне "С заботой" предлагают следить за "расходами, управлять услугами и опциями и прочее.." Звучит как издевательство. Я понимаю, что рассылки делает робот, и ему всё равно, что и кому слать. Но я-то живой человек, вынужден эту галиматью получать».
Автор новости: Рената БеличВсе статьи
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