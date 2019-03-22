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22 марта 2019
Политика
Главу обнинских эсеров Александра Трушкова исключили из партии «Справедливая Россия»
Известный справедливорос Александр Трушков решением бюро 20 марта был исключён из рядов партии «Справедливая Россия» с формулировкой «за бездействие».
Решение было принято единогласно.
Как стало известно, главе обнинских эсеров поручили провести сверку численности членов партии. Поручение председатель получил ещё в сентябре, однако к марту товарищи по партии никаких результатов деятельности не получили.
Объявлять предупреждение за очередную выходку члены бюро не стали, поскольку подобная мера на Александра Витальевича не действует. Его уже предупреждали о том, что не следует выдвигать свою кандидатуру на выборах в Калужской области, а потом отправляться работать и агитировать за другого кандидата в далёком регионе.
На этот раз товарищи по «Справедливой России» решили, что Трушков потерял всякую связь с партией, поэтому есть смысл почистить партийные ряды. Напоследок обнинскому председателю всё же объявили выговор. Куратор из Москвы против решения калужского бюро не возражал и даже всячески его поддержал.
По свидетельству очевидцев, 21 марта Александр Трушков приезжал в офис партии и требовал протокол собрания. Однако в тот момент, когда сегодня ему звонили наши корреспонденты, об исключении из партии Александр Витальевич ничего не знал.
Автор новости: Рената БеличВсе статьи
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