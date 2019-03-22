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Главу обнинских эсеров Александра Трушкова исключили из партии «Справедливая Россия»

22 марта 2019
Политика


Главу обнинских эсеров Александра Трушкова исключили из партии «Справедливая Россия»

Известный справедливорос Александр Трушков решением бюро 20 марта был исключён из рядов партии «Справедливая Россия» с формулировкой «за бездействие».

Решение было принято единогласно.

Как стало известно, главе обнинских эсеров поручили провести сверку численности членов партии. Поручение председатель получил ещё в сентябре, однако к марту товарищи по партии никаких результатов деятельности не получили.

Объявлять предупреждение за очередную выходку члены бюро не стали, поскольку подобная мера на Александра Витальевича не действует. Его уже предупреждали о том, что не следует выдвигать свою кандидатуру на выборах в Калужской области, а потом отправляться работать и агитировать за другого кандидата в далёком регионе.

На этот раз товарищи по «Справедливой России» решили, что Трушков потерял всякую связь с партией, поэтому есть смысл почистить партийные ряды. Напоследок обнинскому председателю всё же объявили выговор. Куратор из Москвы против решения калужского бюро не возражал и даже всячески его поддержал.

По свидетельству очевидцев, 21 марта Александр Трушков приезжал в офис партии и требовал протокол собрания. Однако в тот момент, когда сегодня ему звонили наши корреспонденты, об исключении из партии Александр Витальевич ничего не знал.

 
 
Автор новости: Рената Белич

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