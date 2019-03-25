Новые законы для тех, кто отдыхает или трудится на даче

Весна для многих россиян - это время подготовки к дачному сезону.Уже высажена рассада в ящики, заложен картофель в банки, а самые нетерпеливые уже сделали ревизию дачных участков, если, конечно, смогли до них добраться. Однако в нынешнем году дачникам следует подготовиться не только к посеву, но и к изменениям в законодательстве.Печально, но по решению законодателей, с нынешнего года «дачники» перестали существовать. И произошло это после принятия нового закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».Теперь у россиян нет дач, понятие в законе «дача» перестало существовать, и дачники лёгким росчерком пера превратились в садоводов. Конечно, это не означает, что с 1 марта 2019 года все, кто привык отдыхать в своём загородном домишке, обязаны разводить сады. Но некоторые изменения всё-таки наличествуют, и многим бывшим дачниками об этом следует знать.Для начала, в доме, построенном на садовом участке (СНТ), появилась возможность прописаться.Внесены изменения в порядок строительства садовых и жилых домов на участках земли, предназначенных для ИЖС, ЛПХ и садоводства. Если раньше на своём участке граждане могли возводить почти любые постройки, а некоторые особо ретивые даже возвели многоквартирные многоэтажные дома, то теперь подобные фокусы будут невозможны. В настоящее время возведение и реконструкция объектов недвижимости на таких землях требует уведомления местной администрации.Законом вводится более четкое понятие индивидуального жилого дома. Надземная часть строения не может превышать трех этажей, а высота дома не должна превышать 20 метров. И главное: дом не должен быть разделен на несколько объектов недвижимости.За город большинство граждан едет для того, чтобы отдохнуть от городских проблем. И меньше всего россияне хотят, чтобы их дачная жизнь была жёстко регламентирована.Но законодатели в нашей стране заинтересованы в первую очередь привлечь деньги в казну. И дачники в этом плане не то чтобы лакомый кусочек, но вполне реальная возможность получить народные копейки. А это значит, и в своей загородной резиденции гражданам лучше не расслабляться и быть в курсе новых законов, напрямую касающихся организации их жизнедеятельности.Про дачную амнистию слышали многие, но без подробностей. По срокам она должна уже закончиться, но продлена до 1 марта 2020 года.– Правда ли, что дачная амнистия продлена? – интересуются наши читатели.– Относительно регистрации жилых и садовых домов – нет, – отвечают юристы. – Продлили льготный период только для земельных участков.Власти предполагали, что граждане среагируют на слово «амнистия» и кинутся получать прощение от государства. Однако россияне в подавляющем большинстве не считают, что они нарушили закон и нуждаются в государственном прощении. Зная наши реалии, мы бы не были так самоуверенны, однако большинство загородных домиков принадлежат пожилым людям, и они уже просто не в состоянии отслеживать все нововведения законодателей.Возможно, именно поэтому ожидаемая активность граждан в этом вопросе себя не оправдала, и до сих пор достаточно много недвижимости остается не оформленной должным образом. А может, граждане просто боятся лишний раз напомнить о себе государству. Брать на себя смелость и рекомендовать, что делать, вряд ли можно, потому как никто не знает, какие законы относительно теперь уже садоводов будут приняты властями.Тем не менее, напомним, что под действие дачной амнистии попадают следующие недвижимые объекты, предоставленные физическим лицам:– участки земли для целей садоводческого дачного использования, ЛПХ, ИЖС;– построенные на этих землях строения – жилые дома, гаражи, а также любые другие постройки (сараи, бани, гаражи и т.д.);– земельные участки, переданные в постоянное пользование или при пожизненном наследовании земли либо если нет возможности определить право на объект.Бессрочно дачная амнистия считается для всех выше перечисленных земель, построенных на них садовых домов и других построек, но должны выполняться два условия:– земля предоставлена до 30 октября 2001 года;– имеется акт о предоставлении участка или о праве на участок от администрации.Отметим, что всем, кто не успел оформить право собственности в упрощенном порядке на свой жилой объект, придется проходить непростую процедуру.Связана она с уведомлением администрации о начале и конце строительства. В противном случае возводимый объект может быть признан самовольной постройкой.Поскольку понятие «дача» исчезло, теперь важно знать, на каких участках можно строить недвижимость, а на каких запрещено.За 13 лет в законе о «Дачной амнистии» произошло много изменений. В начале разрешения на строительство не требовалось и регистрация происходила проще и быстрее по декларации.С 2017 года ввели обязательное проектирование технического плана.А в 2019 году и вовсе требуется уведомить местную администрацию. На все строения, чтобы подготовить техплан, обязательно потребуется заказывать услуги кадастровых инженеров и понадобится проектная документация (если её нет, то декларация). Без техплана не только невозможно зарегистрировать право собственности на дом в Росреестре, но и получить технические условия на подключение его к коммуникациям.Стоимость услуг кадастровых инженеров регулируют региональные власти, которых наделили правом устанавливать максимальный порог цен на кадастровые работы.Но предельные цены действуют только до 1 марта 2020 года. Таким образом, на территории Московской области действует максимальная цена услуг за 1 сотку в 450 руб., но не более 7000 руб. за один земельный участок; в регионах эти тарифы ниже, например, Владимирская область установила для кадастрового определения «амнистируемого» участка тариф в 4 тыс. рублей.Государство обещает режим полного благоприятствования в оформлении документов, но многие граждане не стремятся оформлять право собственности жилого дома на дачном участке, несмотря на угрозы признания их самовольными постройками.– Почему? – спросили мы у дачников садовых обществ Обнинска.– Боюсь, что обложат налогом, как на квартиру, а это всё-таки не квартира, – говорит Ксения, дачница из общества «Аэлита» в Дроздово.– У нас дом построен двадцать лет назад, и он очень близко находится к границам соседнего участка. Тогда это никого не волновало. Владельцы пограничного участка за это время три раза сменились, и когда они покупали участок, их всё устраивало. Однако теперь правила изменились и я просто боюсь легализоваться, – признаётся владелец небольшого двухэтажного домика. – Вот так всю жизнь строил, а теперь разрушат. Нет слов!– Я ничего не нарушаю, мне амнистия не нужна! – уверена Антонина, построившая туалет рядом с окнами дома соседей.– Вообще-то я коз держу, если приедет комиссия, ещё и оштрафуют, никакая амнистия не поможет, – сомневается тётя Роза. – Да и денег у меня на это нет. Это у москвичей тысячей больше, тысячей меньше – даже не заметят. А я каждую копейку считаю. Из Дроздово пешком до Обнинска хожу, чтобы на дорогу не тратиться!– А я вообще заплатила лет десять назад пятьсот долларов за оформление всех документов на участок и не собираюсь больше ничего делать! Достали уже! То у них космическая съёмка, то понос, то золотуха, а мы должны платить всяким аферистам, – разъярилась владелица двух участков, дома которых тоже стоят впритык к границам соседей.«Следует понимать, что только зарегистрированным объектом можно полноправно распоряжаться, не рискуя совсем его потерять», – предупреждают власти.– Ну да! Земли же в стране мало, а та, которая есть, вся возделана и присмотрена, – самое время отбирать наши дроздовские курятники, – возмущаются владельцы загородной недвижимости в Дроздово. – Нам приплачивать надо за то, что мы это болото в приличном виде содержим! Эти «дачи» и так бедных делают ещё беднее.Но не менее чем садовые участки и строения на них граждан волнует возможность пойти в лес и бесплатно набрать даров природы. Недавно пошёл слух, что и эта радость станет россиянам недоступна.Депутаты планируют принять весной закон, чтобы он начал работать уже в сезон 2019 года. Но уверяют, что ни о каком налоге на грибы и ягоды в нем речь не идет. Никто не собирается брать с россиян деньги за сбор лесных ресурсов.Напротив, у жителей нашей страны появляется возможность заработать. Депутаты собираются исправить свою же ошибку 10-летней давности, которую они допустили при одобрении действующего Лесного кодекса.Согласно этому своду законов, в данный момент допускается сбор грибов, ягод, лекарственных растений и т.п. только для собственных нужд. Это уничтожило многочисленные заготконторы. Лесной кодекс запрещает россиянам собирать ягоды и грибы для продажи.В итоге, по оценкам специалистов, россияне собирают в лучшем случае 1,5-3 процента даров леса. Все остальное просто пропадает. Зато Россия покупает ягодную и грибную продукцию за рубежом.Государство планирует возродить заготовительные конторы. В которые, к слову, можно будет сдавать не только грибы-ягоды, но и даже папоротник.А ещё граждане смогут бесплатно собирать валежник. Впрочем, данных о том, что кого-то когда-то оштрафовали за сбор валежника, в новой истории страны мы так и не нашли.